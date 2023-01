Laura Fa, Constantino de Grecia, Matamoros y Belén Esteban. ¿Qué puede salir mal?

Una tal Laura Fa trabaja como colaboradora en el programa de televisión Sálvame. Kiko Matamoros lo mismo. Y Belén Esteban igual.

Matamoros hablaba de la realeza griega y de su expulsión del país hace unos años. Laura Fa le ha recordado que fue el resultado de un referéndum que resultó dar apoyo a una república en lugar de a la monarquía. Es decir, los griegos dijeron que de reyes nada (hay que recordar que el último rey de Grecia, Constantino II, coqueteó claramente con unos golpistas conocidos en el país por su afán de querer romperlo todo) y lo dijeron de forma abrumadora. Entonces, Matamoros se ha lanzado contra Laura Fa diciendo que decir eso era politizar la cosa y se ha unido a él la señora Esteban. Ambos han logrado que el director del programa llamase a capítulo a la periodista, a Laura Fa. Conviene recordar que Laura Fa es catalana y que no hace ascos al independentismo. Han debido ver en la intervención de Laura Fa una reivindicación de la independencia catalana.

Politizar es mirar a cualquier catalán como si fuera un loco peligroso que quiere destrozar la unidad de España, politizar es no asumir que la monarquía griega fue eliminada gracias al voto emitido por los griegos al hacer uso de su libertad, politizar es ver detrás de cada intervención con la que no se está de acuerdo una intervención politizada. Matamoros y Belén Esteban se atreven con todo y no saben de nada. Sálvame se ha convertido en el nido de sabihondos más cutre de la televisión en el refugio de los que viven instalados en el conflicto y en una verdad bastante particular y discutible.

Laura Fa no es una periodista que deslumbre. Normalmente, sale calentita del plató porque es la diana la que se fijan los colaboradores más veteranos y cobra de lo lindo. Sin embargo, esta señora no se arruga y le planta cara a Matamoros y a Belén Esteban que creen estar por encima del bien y del mal. Por eso, creo yo, gusta cada día más. No sabemos si Shakira la calificaría como Ferrari o como Twingo, como Casio o como Rolex, pero nos gusta que se enfrente sin miedo a la caterva de maleducados, gritones y mediocres colaboradores.

¿Qué resultado arrojaría un referéndum en España de las mismas características que el que se realizó en Grecia? ¿Han visto ustedes ese vídeo en el que el presidente Suárez confesaba que un referéndum daba ganadora la opción republicana (en su momento, claro)? Y lo más importante ¿cuánto tiempo habrá que soportar a una inculta como Belén Esteban opinando de todo o a un chulo y agresivo Mastamoros pontificando cada vez que abre la boca?

Una última cosa, lo del referéndum de autodeterminación ya huela a rancio y estaría fuera de la ley. No hay debate. Digo esto no vaya a ser que alguien crea que defiendo eso en lugar de a una mujer que se enfrenta con la chulería, la zafiedad y la idiotez.