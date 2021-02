Le hacemos la ola a la cuarta ola

Uno puede comprender que después de un año de confinamientos totales, parciales o recomendados, el personal tenga ganas de salir porque, además, otros muchos vecinos viven de que salgamos. Pero hacerlo en masa, sin precaución y como toros salidos del chiquero es no solamente una actitud sin ética sino también sin estética. Dicho de otro modo: amontonarse con la que sigue cayendo no solo está mal, sino feo. Sobre todo porque de esos comportamientos se puede deducir una falta de empatía profunda hasta con los moribundos, que son tantos. De los otros está el cementerio lleno, como revelan tantas lápidas de panel con la silicona fresca, tantos ramos y coronas aún sin marchitar, tanto eco de llanto de quienes viven en el mismo pueblo que esos otros inconscientes que, a solo unos metros de distancia, parecen celebrar nadie sabe qué, tal vez que a ellos no les ha tocado todavía.

A la cuarta ola le están haciendo ya la ola en las avenidas atestadas como un Domingo de Ramos cualquiera, en los llanos de las antiguas botellonas que se recuperan a cualquier hora, con los coches discoteca, en las barras de ciertos bares como si no pasara nada, en las terrazas con gente nerviosita porque se queda sin su metro cuadrado, en las plazas que hierven de una alegría retorcida, en los alrededores de las cafeterías con los niños sudados y sus papis evadidos.

Y esa ola que se le hace a la ola que viene, que ya está aquí, palpitando bajo nuestros pies para levantarse furibunda con el impulso de la anterior que no se ha ido, va a ser la prueba más dolorosa de que sí, de que el hombre es un lobo para el hombre, de que la compasión es solo un sentimiento literario, de que el muerto al hoyo y el vivo al bollo no es un refrán desconsiderado, sino una evidencia cotidiana en una sociedad que se deshumaniza a pasos agigantados y que hace convivir en cada localidad, simultáneamente, a gente que cree que la pandemia ha pasado, o que quiere creerlo porque no conoce el concepto de responsabilidad, con gente que vuelve del hospital sin esperanza de que a su padre lo saquen de la UCI. La cuarta ola ya está aquí porque el ritmo de vacunación es el que es y el ritmo de quienes piensan solo en su diversión es ya un tsunami.

Ayer, un viudo de golpe me relataba en el tanatorio, con unas lágrimas que hacía años que no usaba: “Entonces la médica me dijo que lo mejor era dormirla...”. Yo le indiqué con la mirada que lo comprendía y que no quería escarbarle en su dolor, pero él continuó, no para explicármelo a mí, sino a sí mismo: “Y ya no se despertará más, ¿verdad?, le pregunté yo a la doctora. Y ella me dijo que no”. A mí me fui imposible no meterme en aquel instante en su pellejo, en su dolor, en el absoluto desamparo en ese abismo de la vida que debe de ser asistir al final de quien lo ha sido todo para ti. Y luego, oyendo el runrún del egoísmo por el resto de un pueblo absurdamente festivo, me sentí envejecer no por el paso del tiempo, sino de la desconfianza en el género humano, al que yo mismo pertenezco irremediablemente.