¿Leer? ¿Para qué?

Paradojas de la vida, después de leer no sólo libros sino muchísima prensa, tesis doctorales, tesinas, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, proyectos docentes e investigadores, etc., ahora me pregunto para qué leer, por qué ese empeño en que la gente lea libros si los libros pueden complicarte la vida y la población, en general, no desea complicaciones. También hay que preguntarse que cuando se le aconseja al personal que lea libros qué libros tiene que leer además de la guía telefónica o las instrucciones del coche que ahora ya no vienen en un folleto sino en un libro infumable. Yo compro un auto y cuando lo vendo sé que jamás he utilizado algunas de las múltiples aplicaciones que contiene. Y el que adquiero nuevo aún trae más servicios. Esos libros de instrucciones les encantan a muchas personas y se los empapan. Una vez le dije a un vendedor que me quitara tanta pamplina y me dejara más barato el coche y me respondió que imposible, que eso venía de fábrica. Le pregunté la causa y respondió de inmediato: “porque a la gente le gusta”.

Vista la realidad me pregunto para qué insistir en que se lean libros. Eso es asunto de unos pocos y leer no sólo libros sino buenos libros, de menos todavía. ¿Qué son buenos libros? Los de autoayuda positivista desde luego que no y las novelitas de lo políticamente correcto, tampoco, todo autor que desee llevar a gala ser un intelectual está obligado a salirse de la corriente y a estudiar a fondo la Historia de su especie. Esos son los buenos libros, la historia de todo, del pensamiento social, económico, político, el desarrollo de la filosofía, de la ciencia, de la comunicación, el sentido de la Historia. Lo demás es para los ratos tontos, de cansancio, cuando te has atiborrado de buen jamón serrano y necesitas un poquito de jamón york y queso fresco.

¿Qué te pide hoy el mercado para emplearte, si es que te emplea? ¿Qué te pide la sociedad? Nuevas tecnologías, idiomas, relaciones públicas, ventas de todo tipo pero sobre la base los sistemas digitales, saber de todo y no saber de nada, tener un buen pico para las tertulias, una buena presencia, ir al gimnasio, consumir productos pretendidamente saludables, sentir múltiples emociones, usar poco la razón y mucho el corazón, repetir como un papagayo lo que deseen que pienses y expreses, chatear en la Red. Para eso no hace falta leer nada relevante, con sentarte ante las redes sociales tienes bastante.

No es bueno leer. En la película El hombre bicentenario, de Robin Williams, un robot tiene tal capacidad para leer libros que le pide a su dueño que le deje leer su biblioteca. Le da permiso y el cacharro se chupa y asimila en un abrir y cerrar de ojos todas las obras, en especial las de Historia. Entonces le surge algo que recomiendas todos los planes de estudio: mente crítica. El robot descubre qué es la libertad y se la pide a su dueño, el dueño se la concede pero lo echa de la casa donde lo acoge y el robot se queda solo. Es el precio que hay que pagar por leer, por adquirir mente crítica y por aspirar a ser libre. Lo siento, pero el personal no anhela eso, al revés, gusta del rebaño. ¿Para qué entonces esa obsesión de promover la lectura?

Datos del Ministerio de Cultura y Deporte afirman que los índices de lectura españoles aumentaron 5,7 puntos en los últimos diez años, con una especial incidencia entre los adolescentes. Y también que sigue habiendo un importante porcentaje de españoles (35,2%) que no leen nunca o casi nunca, si bien el porcentaje se ha reducido en estos diez últimos años. Unos 92.000 libros se editaron en 2022 procedentes de unas 1.300 editoriales. No está mal, ahora bien, hay un confinamiento de por medio y además se lee mucha evasión o entretenimiento. También: los miedos, el terror social, la familia y las distopías. Miren, ¿tiene sentido publicar un libro en esta sociedad digital en la que edita un libro cualquiera? No se puede medir la cultura de un país por la lectura sino por el contenido de esa lectura y los buenos contenidos son asunto de una minoría exigua.