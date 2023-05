Leer sin asimilar, no soy antitaurino

Recibo habitualmente correos electrónicos de lectores que amplían mis conocimientos, que se quejan de que no les han publicado algo en algún medio de comunicación en lo que estiman como censura, que me llaman la atención por no estar de acuerdo conmigo o que apoyan mis ideas, todo es positivo, de todo se aprende. Lo agradezco. Lo que me parece peor es que se me escriba para decirme o insinuarme que soy lo que no soy a causa de haber leído mal lo que he escrito. No me importa demasiado, cada cual es dueño de decirme lo que quiera, no insulta ni descalifica el que quiere sino el que puede. Sin embargo, molesta que alguien lea sin asimilar el texto completo y encima esparza cierto grado de bilis que lleva dentro. Para eso estamos, es una obra de caridad que a veces hace el periodista y el plumilla: ahorra dinero en psicoterapias a algún lector necesitado.

Para no decírmelo directamente, alguien que no se ha enterado bien de lo que he dicho, me remite un texto de Manuel Vicent para acusarme de ser un progre antitaurino. No dice nada del texto que desea rebatir pero por lo que deduzco se trata del que escribí tras la Feria de Sevilla última llamado “ Una yegua, docenas de toros muertos y dos mil flatos ”. Pretende contestarme a mi escrito con un texto de Manuel Vicent en el que se trata muy mal a los progres antitaurinos. ¡Oh, Manuel Vicent! Ya estoy temblando y convirtiéndome en un taurino de pro. Lo que sucede es que no lo necesito porque en mi texto no abogo por la abolición de la fiesta de los toros, por el contrario, afirmo que son ustedes, los taurinos, los que leen tanto las crónicas taurinas en este diario, por ejemplo, los que deben decidir al respecto, pero hacer como en Cataluña, borrar del mapa la Fiesta, eso de ninguna manera. Lo que sí sostengo es que ante necesidades mayores el dinero público no puede dedicarse a los toros, lo cual no significa rechazo a tan interesante ritual, al que observo como periodista y como poseedor de unos estudios de posgrado en antropología cultural que cursé hace bastantes años.

Voy más allá. Estoy contra la enorme cantidad de dinero público que se gasta en ocupaciones varias de los ciudadanos. En mi opinión, el dinero público está para la sanidad, enseñanza, techo, investigación y armamento, he ahí las prioridades, lo demás es secundario porque hay que ver la de asociaciones, fundaciones, “quioscos” y “chiringos” que hay por España chupando del bote. Quienes quieran tener algo fuera de las necesidades básicas que se lo paguen, no pueden existir ni toros ni fútbol ni sindicatos ni partidos ni organizaciones empresariales ni gastos excesivos en sueldos ni prebendas para diputados y senadores cuando hay tantas personas al borde de la pobreza, a menos que se nos diga que todas esas personas no merecen ni tienen derecho a sus derechos porque son seres inferiores que deben morir víctimas de la selección natural del mercado.

El lector que me toma por un progre antitaurino y me manda un texto de Vicent ha leído mi trabajo sin asimilarlo correctamente, con lo cual está desinformando. Al mismo tiempo, me ha hecho un favor porque es otra prueba de algo. Sabemos en las facultades de comunicación que los cerebros de las personas tienden a leer no lo que se está diciendo sino lo que imaginan que se tiene delante. Descartes afirmaba que le gustaría que se comprendiera lo esencial de su obra antes que pasar sobre ella superficialmente. Buena parte de la psicología social y la neurociencia defienden que el cerebro establece arquetipos para no esforzarse. Por tanto, si yo he escrito una frase concreta no se hable más, soy un progre antitaurino, para qué complicarse la vida. Eso no es cierto, pero hagan ustedes con sus toros lo que deseen, a fin de cuentas, yo habré ido en toda mi vida a dos o tres corridas de toros, en la última vi torear a una mujer, Cristina Sánchez, de verde y oro, que se retiró diciendo que había mucho machismo en el toreo. ¿Soy ahora un feministo? No, sólo digo lo que leí, a mí me gustó su faena, pero es lo que leí, además de tener fuentes directas que me contaron cuestiones sobre este tema, cuestiones delicadas que no viene al caso desarrollar ni quiero hacerlo.