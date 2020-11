Lenguas y nacionalismo paleto

Dice el diccionario en su primera acepción al definir la palabra paleto: “que es de un pueblo pequeño o del campo”. Cuidado, no me refiero a esa definición ya que hay personas sabias en los pequeños pueblos y en el campo. Apuesto en este texto por la segunda acepción: una persona “que tiene poca educación o escasa formación cultural”. Esto último es lo que encierra el nacionalismo paleto: escasa formación cultural, junto con otra característica: personas que se dejan llevar por emociones que sepultan a la razón.

El nacionalismo paleto tal vez crea que una lengua vehicular es una sinhueso sentada en un coche. Los gobernantes de Cataluña desean que el catalán se consolide más aún como la lengua vehicular de Cataluña, por encima del castellano, por tanto. Y los gobernantes vascos también. El hecho sería anticonstitucional de acuerdo con el artículo 3 de lo que llamamos carta magna que va camino de convertirse en un simple telegrama de los antiguos o en un mensaje de WhatsApp o de Twitter. Recuerdo el artículo 3 que tanto se está citando estos días: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

A pesar de su relevancia, me importan más otros aspectos que tienen que ver con el nacionalismo paleto y que yo he podido vivir en lo personal y en lo profesional. Mi familia paterna ha sido siempre y es valenciano-parlante y catalano-parlante, con Franco y sin Franco. Don Francisco colocaba trabas a la lengua catalana sobre todo en las ciudades y me acuerdo cómo se quejaban de eso mis familiares de Barcelona. Pero en el mundo rural no se metía tanto y mi familia valenciana procede de ese mundo donde la gente habla cien por cien valenciano desde siempre. Ahora bien, puntualicemos: no se enseñaba en las escuelas y aún así la gente mantenía una identificación total con su tierra y su lengua sin que dudaran ni cuestionaran que estaban en un país llamado España, como le sucedió a mi padre.

La llegada de la democracia era inevitable y me alegro porque lo que vivo ahora es real y lo que vivía con Franco era un sueño para unos y una pesadilla para otros. Además, ya no le puedo echar la culpa de todo al fascismo, ahora la tiene la democracia. Sin embargo, la democracia, desde el punto de vista de la lengua, me ha alejado de mi familia. La quiero tanto o más que antes y estamos muy unidos en ese triángulo que forma Sevilla-Valencia-Barcelona. Pero cuando hablaba con mis tíos o con mis tías -ya sólo me quedan dos- en mis estancias con ellos por sus tierras, a veces me preguntaban que les indicara cómo se decía tal o cual palabra del catalán/valenciano en castellano, cuando ellos lo habían sabido desde siempre. La puñetera inmersión lingüística me los estaba empobreciendo, no enriqueciendo, la mierda esa llamada inmersión lingüística no sumaba sino que restaba.

Luego llegó el nacionalismo supremacista y paleto por excluyente y algunos de mis familiares de Cataluña se me han vuelto separatistas. No sólo ellos, sino que eminentes colegas de las universidades autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra o de la de Valencia han sido captados por el separatismo, algo que a mí me ha sorprendido. ¿Qué ha pasado para que esto suceda? Está claro, a mis ojos: la ley del péndulo desde el fascismo a la democracia, la solución nacionalista en España que se deja sin resolver, la cancha que los que ahora se quejan le han dado a catalanes y vascos en Madrid, en perjuicio de los demás, en especial de Andalucía, algo que en los momentos actuales se está llevando a extremos. ¿Para qué? ¿Forma parte eso de que ERC casi mande en España de una estrategia de Sánchez para arreglar el problema nacionalista separatista o es simplemente para seguir en el poder coyuntural de la Moncloa?

El nacionalismo se vuelve paleto cuando divide en lugar de unir en la diversidad, cuando desprecia a un idioma que lo hablan 800 o 900 millones de personas en el mundo y de esa forma se aísla en su “aldea” o se entrega a otras culturas; cuando se aferra al terruño y olvida que sólo con entrar en Portugal o en Francia su lengua deja de tener importancia. Fue Castilla la que se hizo en su momento con la península y después descubrió América, por eso hablamos castellano oficialmente. Y no es práctico ir hacia atrás. Ahora sufrimos dos nacionalismos paletos: el nacionalismo castellano y el catalán. En realidad, vivimos en un país paleto que pugna por lenguas cuando estamos en el tiempo de los ordenadores cuánticos. Pero eso es normal si tenemos en mente que la mundialización infunde miedo y que los deberes de construir una España unida en su gran diversidad se dejaron sin hacer desde hace al menos dos siglos.

Lo que hace falta es un país con sus nacionalismos, vale, pero articulados por la ilustración y la complejidad, y una lengua común con la que plantarle cara al mundo y dignificar esta zona del planeta ante el resto. Esa lengua, por simple pragmatismo de hechos consumados y de seguir adelante con lo que ya se había logrado, es el castellano. El nacionalismo paleto puede provocar que mis hijas dejen de entenderse con sus primos y primas catalanes en el mismo idioma -y por tanto se separen de ellos- y que sus hijos olviden sus raíces y a sus ancestros inmediatos. Además, ¿qué pensarán nuestros países hermanos de América Latina ante este espectáculo? Los movimientos indigenistas hispanófobos pueden crecer y aumentar enfrentamientos allá. Es un desastre el nacionalismo paleto, una forma de complicarse más aún la vida como si no tuviéramos ya bastantes angustias.