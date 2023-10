Leonor de Borbón y el ardor guerrero

España ha cambiado el aceite de oliva virgen por el bromuro. Los apóstoles del celibato y legionarios de La Liga son ahora los periodistas deportivos. La evidencia, el beso de Luis Rubiales.

Os mencionaré, que sé que os gusta la notoriedad. José Maria Olmo, Esteban Urreizpieta (confesor de la obra en su tiempo libre), Kike Marin (a ver si se se jubila Florentino Pérez y le nombran Director del Marca). Ahhh, se me olvidaba, Rafa Fernández. Rafa, debes perserverar, que al final han tenido que sacar de la cueva a de la Morena. Y eso que Joserra ya está mayor y tiene tarea con los pañales del niño. Debe aburrirse porque las hijas no acuden a la paella dominical, que Tebas no deja un fin de semana libre a sus siervos.

Aquí se sigue autorizando la segregación por sexos en los Colegios religiosos, como si Ruby Bridge (la primera niña negra que entró en una escuela de blancos), nunca hubiera existido. Fue por 1.960.

Somos la cola de modelitos en el Palacio Real. Me cuentan que las nuevas fortunas y émulos de Amancio Ortega, no son las bitcoins, sino los tenderetes de alquiler de fracs, proliferando junto a las tascas de bocadillos de calamares.

La nueva cola del hambre es la ventanilla de los Registros Civiles, para convertirte (siempre lo fuiste) en mujer. La paternidad ha sido extirpada, como Orwell en Amazon.

Mientras todo esto ocurre, aquí hemos descubierto una nueva reina. Vestida de caqui y presidiendo un 12 de Octubre.

De infantería naturalmente, No en vano, me trajo a la memoria a los que hicimos la mili en Cerro Muriano. Nosotros no teníamos servicio de planchado.

Somos la patria del bromuro, el paraíso de los canapés y tartars de atún. Los de Podemos no asisten a las previas a la investidura, pero no se pierden un sarao. Me asegura un amigo informado que la mano de Leonor, jubilará la mano incorrupta de Santa Teresa.

España cañí, de letrinas. Ya lo vaticinó Cecilia, “esta España mía, esta España muerta”. Esa que ha olvidado los asesinados socialistas por el terrorismo, que muchos hubo. Todo sea por la pensión vitalicia, la mujer del otro y el piso nuevo en la calle... Francos.

Así que nadie se extrañe si acabamos gritando “viva la muerte”, que la inteligencia ha sido derogada por Millan Astray.

En fin, que España adora el ardor guerrero y la cabra de la Legión. Hace unos días, se confirmó que la inteligencia artificial había borrado a Sara Montiel y su “bésame mucho”.

Yo por si acaso, solo quiero recordaros que, en unos días, se cumple el aniversario de la muerte (por ahorcamiento) del General Riego. Se levantó en Las Cabezas de San Juan.

El sí logró que Fernando VII jurara la Pepa, osease la Constitución de Cádiz. Le costó la muerte y a algunos nos ocupa preservar su honor, que la gloria se resiste...

Inquilinos del olvido en los aires difíciles de Cádiz, está claro que nos hace falta más Carnaval, más amor libre y más chicharrones de atún.