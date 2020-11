Llamamiento solidario del Ayuntamiento de Gelves

No estamos pasando los mejores momentos de nuestra vida, la situación económica es un verdadero problema para miles de familia, la sanidad no funciona todo lo bien que debiera y a todo ello nuestros mayores en diferentes residencias viven en primera persona el azote del Covid 19. Por si todo esto no fuese poco llega la soledad que los más mayores bien en sus propias carnes y es por ello por lo que uno de nuestros ayuntamientos, el caso de Gelves, ponen en marcha una acción solidaria que nos parece extraordinaria. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves ha puesto en marcha un Programa de Acompañamiento Telefónico para Personas Mayores o Dependientes que se sientan solas de la localidad. Bajo el nombre “Gelves Llama” pretende paliar las situaciones de soledad que viven personas mayores y dependientes, principalmente por las medidas derivadas de la actual pandemia, aunque se contemplan otras posibles situaciones que requieran del servicio. La intención es favorecer y mejorar las relaciones interpersonales de este colectivo mediante un acompañamiento telefónico, que ayude a crear vínculos afectivos y a frenar las situaciones de soledad y aislamiento social. De forma paralela a este apoyo y acompañamiento mediante conversación telefónica, se trabajará mediante actividades de animación sociocultural que logren detectar necesidades e inquietudes y desarrollen habilidades, promoviendo tareas que se puedan llevar a cabo desde los hogares. Las personas interesadas, o sus familiares o allegados, podrán solicitar el servicio “Gelves Llama” llamando o enviando un mensaje al número de teléfono 621 258 218. Desde esta vía se les atenderá e informará de todos los detalles a través de nuestra animadora sociocultural. Según el delegado de esta área, han querido apostar por la contratación de este perfil profesional dentro del programa de empleo AIRE, para dinamizar a todos los sectores de población en esta etapa tan especial, aunque hemos comenzado por este colectivo entendiendo que es uno de los más afectados por las medidas restrictivas derivadas de la Covid-19. Una buena idea donde bastantes personas y sobre todo jóvenes de la localidad están respondiendo bastante bien. No queremos que nadie pase unas navidades sola o sola, pedimos desde estas páginas de El Correo de Andalucía que alguien saque un poco de su tiempo para dialogar con ese abuelo que se encuentra en una soledad acompañada de momentos mas complicados. Hay que felicitar al ayuntamiento de esta localidad y que otros muchos tomen nota de esta iniciativa para ponerlo en marcha en la suya.