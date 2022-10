Llega el mes de noviembre y Sevilla y provincia se llena de actividades

Ya en estos días vemos como en muchos de nuestros pueblos, la capital, grandes superficies y otros lugares trabajan sin descanso para la iluminación navideña. Las tiendas aparecen con los clásicos escaparates de adornos de la popular fiesta de Halloween, fiesta americana que nada tiene que ver con las tradiciones de la ciudad, pero así lo demanda el publico y a este hay que darle lo que están esperando. Son fechas donde muchas cosas se perdieron y otras en los últimos años están mas de moda que nunca. Toda una tradición es visitar los cementerios y poder estar acompañando a nuestros seres queridos, en Sevilla el cementerio de San Fernando es una de esas visitas obligadas. El día dos de los difuntos acudir al Cementerio de la ciudad, donde se puede admirar entre otros los famosos panteones de Joselito «el Gallo», obra del escultor Mariano Benlliure, representando el sepelio del torero. El moderno del diestro Paquirri, rodeado de jardines, dominados por los cipreses. A medidas que va transcurriendo el próximo mes de noviembre la almendra cobra protagonismo, con su recogida que se utilizara para los dulces típicos de los conventos sevillanos de la capital y otros pueblos como Lebrija, Osuna o Utrera. No olvidar pasear por los comercios del centro y los mercadillos, en la segunda quincena del mes abre sus puertas la Feria de Belenes y figuras de Navidad, junto al Archivo de Indias. A principio del mes el primer Mercadillo Navideño en la Fundación Madariaga, pabellón de Estados Unidos, paseo de las Delicias. El palacio de Congresos y Exposiciones celebra ese mes otros años en octubre en este de octubre el SICAB, Salón Internacional del Caballo de pura raza española, la feria monográfica de caballos más importante del mundo y el tercer acontecimiento socioeconómico de la ciudad, tras la Semana Santa y Feria de Abril, con más de 240.000 visitantes y 1.000 caballos de pura raza. En él se celebra la gran final del Campeonato de España de Caballos y Yeguas de Pura raza española. En este próximo mes se celebra el Festival de Cine Europeo, con estrenos en España de las grandes películas del cine de autor contemporáneo, su sede es el Teatro Lope de Vega y otras salas de la ciudad. La ciudad esta más de moda que nunca, pero la llegada del próximo mes es una explosión de acontecimientos que llenan mas de vida nuestro día a día. Festival del Mostachón de Utrera, primer sábado de noviembre, con los mejores artistas flamencos una cita que en esta edición contara con actuaciones muy especiales. Recordaremos en esta época al romántico escritor Gustavo Adolfo Bécquer. Visitaremos su casa natal en la Calle Conde Barajas y la Parroquia de San Lorenzo donde se bautizó. en el Museo de Bellas Artes se encuentra el famoso retrato pintado por su hermano. Otra cita es el Parque de María Luisa donde se encuentra la Glorieta dedicada al poeta. En su centro se encuentra un impresionante árbol y a su alrededor un monumento en mármol compuesto por una estatua del poeta Bécquer y tres figuras femeninas sedentes en un banco: amor ilusionado, amor poseído y el amor perdido. Este es un pequeño resumen de lo que tenemos por delante, ahora bien, la economía no está en su mejor momento y habrá que car de donde casi no hay será el gran esfuerzo de una tierra que se lamenta como todo el mundo, la diferencia es que aquí nunca nadie nos regaló nada y todo lo hacemos con nuestro trabajo de cada día.