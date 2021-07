Lo de Cuba es una vergüenza. Como suele ocurrir, sus clases dirigentes salen por peteneras, o sea, culpando a otras clases dirigentes, que es esa lucha entre élites que ha mantenido al país en la pobreza progresiva durante bastante más de medio siglo, mientras los palmeros internacionales suscriben lo que en otros casos hubieran tachado de fascismo feroz, a saber: que ningún gobierno tiene derecho a apoderarse de conceptos que son de la gente: la gente misma, la calle, la revolución.

La responsabilidad gubernamental es siempre dar respuesta y, si no, a la calle. Pero no a la calle a protestar, sino a la puta calle para dejar de dictar. Porque a mí quienes me dan pena de verdad no es Cuba así con mayúsculas ni su gobierno ni su bandera, sino los cubanos, que tienen todo el derecho del mundo a protestar sin que los maltraten. Bastante llevan aguantado.

Cuba es su gente y no su gobierno apoltronado en la idea romántica de la revolución para siempre. Con embargo o sin él, con vacunas contra la COVID-19 o sin ellas, el gobierno que la gobierne -aunque lleve haciéndolo más de medio siglo- es el responsable de buscar soluciones y no de echar balones fuera. Cuba es una isla, limitada, pero no empezó a serlo cuando Fidel. Lo ha sido siempre.

No vale, recurrentemente, o sea, una vez por década, alinearse con la revolución natural de la calle como los auténticos revolucionarios contra EEUU, gobierne allí quien gobierne. No vale considerar a los yanquis el enemigo conceptual de una vez y para siempre para conservar el estado de cosas que propicia en la Isla una eterna dictadura impuesta por las circunstancias externas. No vale renegar del capitalismo del mundo exterior y aprovecharlo privadamente. No vale ya, por cansino e inútil, el mantra de Fidel que ha convertido a sus herederos en uno de los poderes más conservadores de Latinoamérica mientras predica lo contrario.