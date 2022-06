Lo de ir al mercado se va a acabar

Los ciudadanos en general no entendemos nada de economía, pero sabemos administrar la de casa, aunque no siempre. Ayer me dijo un experto en estas lides que si esto empeora, si seguimos sin llegar a final de mes, algo que les pasa actualmente a millones de ciudadanos, podemos acabar a palos o a tiros. Lo de ir al mercado se ha convertido en un calvario y esto no hace falta que me lo diga un economista; lo sé por mí mismo, que hace un año iba con 50 euros a Mercadona y traía casi para toda la semana, y ahora tengo que ir dos o tres veces como mínimo. El coche no se puede mover y no hablemos de comprarte ropa, ir al dentista o coger una semana de vacaciones. Dar conferencias de flamenco o presentar festivales en verano ayuda a la economía de casa, pero pagan igual que hace treinta años, cada vez menos. Para poder vivir dignamente tienes que tener dos sueldos, pero ni así ahorras, porque el Estado se queda con la mitad de lo que facturas. O sea, con uno de los sueldos. Como vemos que Sánchez sigue sin recortar ministerios y despilfarrando el dinero de todos, y ayer vimos tanto lujo en la Cumbre de la OTAN, confieso que no es que esté preocupado, sino más cabreado que nunca. Si no llegamos a final de mes los que se supone que lo ganamos bien –se supone, digo–, ya me dirán cómo lo estarán pasando quienes están en el paro o no reciben ayuda alguna. Lo sé muy bien porque salgo cada día a la calle y lo veo claramente. Si esto empeora y los políticos siguen viviendo en el lujo, se meará la perra. Lo raro es que no se haya meado ya, con lo que está pasando. El estallido social está a la vuelta de la esquina, según la opinión de economistas y sociólogos, así que no se extrañen si nos vuelven a encerrar para controlarnos, como hace dos años, porque el virus sigue matando y las hospitalizaciones aumentan por día, a pesar de las vacunas. Como ya experimentaron con nosotros y saben que somos disciplinados, no creo que haga falta decir nada más. ¿Pero nos dejaríamos encerrar de nuevo? El Gobierno sabe que no y gastará todo el dinero europeo destinado a reformas e infraestructuras, en contentar a todos con limosnas, como esos 200 euros para familias vulnerables, que no solucionarán nada si siguen subiendo los precios de las cosas que necesitamos para vivir. Estaría bien que los gobernantes tuvieran un gesto con los ciudadanos, pero ahora se irán de vacaciones con la cartera llena y volverán morenitos y con dinero en el banco para llenarla de nuevo al regreso y seguir con sus lujos. No es por alarmar, pero esto no pinta bien.