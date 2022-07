Lo de la OTAN ha salido de cine. Lo demás solo regular

Lo de la OTAN, bien. La reina como anfitriona, bien. La imagen de España que se ha transmitido gracias a una organización excelente, sin un solo altercado, perfecta. Pero lo que no nos cuentan con demasiado énfasis es lo de la Covid-19.

10.249 personas ingresadas. Una ocupación del 8,37 por ciento de las camas de hospital. En las UCI, hay 449 pacientes de COVID-19. Es decir, un desbarajuste. En los 7 últimos días, se han sumado 207 muertes. Es decir, una situación trágica. Desde el Ministerio de Sanidad se sugiere el uso de mascarilla siempre que se pueda. Es decir, se han encendido todas las alarmas y el verano se puede complicar de lo lindo. Lo de la OTAN muy bien, pero todo lo demás regular. La pandemia sigue siendo la pandemia aunque nos importe un güito.

Los precios de la fruta, verduras, combustibles, luz..., han convertido la compra en una actividad de alto riesgo. Esta tarde he mirado el precio de la ternera blanca: 32,50 euros el kilo. Es decir, una vergüenza. El pescadero me ha dicho (como confidencia por ser un cliente maravilloso) que mañana venderán el emperador a mitad de precio, que me puede reservar para que no me quede sin él, El precio del ofertón (insisto 50 por ciento de rebaja) asciende a la bonita cantidad de 32 euros el kilo. Ya le he dicho que lo de robar lo dejamos para los malos y las películas. Se ha cabreado. Cada vez que paso por delante de las estanterías en las que colocan el aceite de girasol me da la risa. En fin, esto es una mierda. Eso sí, lo de la OTAN muy bien.

La que nos viene encima es descomunal. Todo puede ir a peor y todo indica que así será. Como a Putin le dé por cerrar el grifo del gas las cosas se van a poner feas de verdad. Estamos en verano y ahora no tenemos una necesidad imperiosa de calefacción. En invierno se puede liar la de San Quintín. Y será, entonces, cuando comencemos a mirar a Zelenski con cara de pocos amigos, cuando le preguntemos si no sería mejor ceder un poquito y no empeorar la situación, cuando la unidad en la UE se resquebraje sin solución. Pero lo de la OTAN nos ha salido de coña.

Lo de la OTAN y ganar el próximo mundial de fútbol será lo único que salve a Sánchez. De otro modo, le quedan diez minutos. Se lo digo yo que soy indio de la india y allí sabemos cómo son las cosas del hambre y de la pobreza.