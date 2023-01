Lo de Shakira y Piqué es cosa de conjunciones

No he tenido un Rolex nunca en mi vida. No puedo decir lo mismo de los relojes Casio. De hecho, el primero que tuve me hizo una ilusión bárbara porque ni adelantaba ni atrasaba la hora. Creo recordar que mi primer Casio digital garantizaba uno o dos segundos de diferencia con el horario real al año. En aquella época, los relojes funcionaban si les dabas cuerda y podían adelantar veinte minutos en un día o atrasar quince en una semana. No he tenido Rolex nunca porque no he podido tenerlo y, seguramente, no hubiera pagado por un artículo de esas características aunque hubiera visto la cuenta bancaria a tope. Los relojes Casio fueron siempre asequibles, estuvieron siempre al alcance de cualquier bolsillo. Esa es la gran diferencia: un Casio lo puedes encontrar con facilidad; un Rolex es muy exclusivo. Eso sí, ninguna de las dos cosas hacen peores o mejores esos relojes.

Nunca tuve un Ferrari. Ni lo tendría jamás porque me parece obsceno gastar una cantidad de dinero tan asombrosa en un vehículo a motor. Tampoco he tenido un Twingo porque elegí utilitarios parecidos aunque no ese. Si no hubiera comprado un coche modesto nunca lo hubiera tenido. Otra vez hablo de lo accesible, de lo universal y de lo exclusivo. Y otra vez aviso de algo evidente: el precio (y solo el precio) no hace de un producto algo esencial en nuestras vidas.

Nos importa lo que podemos conseguir. Nos importa lo que no podemos conseguir. Sean relojes Casio o Rolex. Porque, al fin y al cabo, todos queremos un coche sea cual sea, queremos una máquina que nos traslade de un lugar a otro. Todos queremos saber la hora exacta y el día en el que vivimos. Es igual si el reloj cuesta una millonada o no. Y, sobre todo, todos queremos a esas personas que son importantes en nuestras vidas y no nos paramos a pensar si serían Rolex o Casio en caso de ser un reloj.! Ay, si pensáramos en los defectos de cada persona¡

A Shakira habría que recordarle que todos somos Ferrari y Twingo (una cosa y la otra; no una cosa o la otra), que dependiendo del prisma podemos ver una cara de la realidad o la contraria. A Piqué habría que recordarle que un Rolex se puede convertir en un Casio de la noche a la mañana y que con su forma de entender la vida millones de Rolex ya se están transformando en Casios.

Cuidado con las conjunciones.