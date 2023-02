Lo de Tamames y Vox es comprensible

Ya se ha escrito bastante sobre la moción de censura de Vox y Ramón Tamames defendiéndola. Desde diversas tribunas autorizadas le aconsejan al profesor Tamames que no se someta a ese acto parlamentario. Desde luego yo no lo haría pero no soy nadie para aconsejarle lo mismo a tan insigne personalidad, hay otras personas con mucho mayor conocimiento que servidor para hacerlo, empezando por el mismo Ramón Tamames. Reunirse con uno mismo es tremendamente beneficioso.

El asunto me ha hecho pensar de nuevo en algo que salta a la vista: la evolución o involución de destacadas personalidades y profesionales desde posiciones de izquierda hacia las derechas, el liberalismo y el neoliberalismo. Es algo que se extiende por diversos países occidentales, desde Estados Unidos hasta España. Sus protagonistas suelen ser personas ya entradas en años, algunas de ellas, como Tamames, en senectud biológica, que no psicológica. El ataque es fácil contra ellos desde posiciones mentales simplistas, a mi juicio. Se han vendido al poder del capital y no digo que no existan oportunistas que lo hagan, pero si la causa común fuera ésa quien lo sostuviera creo que no estaría complicándose la mente en demasía.

Los escritores evolucionan en sus estilos, los pintores pasan por diversas etapas hasta llegar a la madurez, los filósofos igualmente. Prefiero creer que estos virajes desde las izquierdas a las derechas son producto de la madurez que los años van otorgándole a un cerebro que estudia el mundo a fondo. Claro que hay otros factores de carácter no sé si puramente biológicos, como los cambios que los años producen en el cerebro, la “muerte” de hormonas, etc., que, sin quererlo uno, pueden conllevar otros comportamientos. Ahora bien, un buen pensador también es consciente de eso gracias precisamente al tiempo que lleva existiendo y razonando.

Por fortuna, he vivido para asistir a la dinámica vital de Ramón Tamames. Cuando Carrillo dio la primera rueda de prensa masiva con el PCE ya legalizado, mostrando al fondo las banderas de España y del PCE unidas, allí estaba Tamames. Hubo un tiempo en mi joven militancia comunista en el que se rumoreaba en el partido que Tamames iba a sustituir a Carrillo, algo que nos ilusionó a muchos porque Tamames había tenido en Las Cortes intervenciones magistrales en línea con su ideología de entonces. Luego nos llegó el desengaño porque el profesor se fue al ecologismo y a las derechas por muy centro que a veces se llamen. Y más tarde ya lo vi convertido en un pensador liberal pero que mantenía ese enfoque estructural que imprime la filosofía marxista y que en el fondo no es marxismo, es sentido común, metodología, porque no conozco a ninguna multinacional ni a ningún poder de verdad que no utilice el enfoque total para intentar entender el mundo.

Ahora ya, en la última etapa de nuestras vidas, vemos cómo todo está desordenado. Y tanto los comunistas como algunas derechas ultraconservadoras como millones de personas desean vivir en un mundo con coherencia, no en el desorden completo, en la entrega a la digitalización mundial por encima de valores solidarios entre la especie. Hay que encontrar el rumbo mejor que nos lleve a ser mejores. Llega un momento en el que, pasado ya el fragor de las hormonas y cuando se te ha curado la enfermedad llamada juventud, deseas ver tu entorno más armónico porque esa juventud se ha serenado.

Lo malo es que el mundo que vemos, así, como está, es el mundo real que por ahora no sabemos cómo mejorarlo, el orden del mundo es el desorden, un desorden que nos puede llevar al fascismo como ha acontecido en otras épocas liberales, lo que sucede es que ahora no es el comunismo el peligro que lleva al fascismo sino otras derechas, el nuevo ultraconservadurismo del siglo XXI que busca tranquilidad pero a base de detener un avance mercantil que por el momento se presenta como imparable. Es esa etapa mercantil globalizante la que debe pensarse a sí misma y comprender que nos puede conducir al nuevo fascismo -que no será como el de los años 30 y 40 del pasado siglo- o a la hecatombe nuclear.

Que aparezcan personalidades como Tamames que piensen si intervenir para decirle a España qué mundo desean es de lo más lógico. Me recuerda a cuando Heidegger asumió el nazismo como idea, no como exterminio, porque creía que tanto EEUU como la URSS habían llevado al Ser a un caos intolerable.