Lo del PSOE es pura supervivencia

Cuando uno tiene ya las que cree sus señas de identidad, a las que llama ideales, y encima esas señas de identidad te permiten vivir psíquica y físicamente, renunciar a ello y cambiar de postura entra dentro del miedo al cambio y a la libertad, miedo al vacío. Hay una generación de personas militantes del PSOE que se encuentran en esa situación. Entonces deben buscar un motivo para justificar su miedo y su incoherencia, un enemigo que legalice su horror vacui. Y lo hallan en la derecha. La culpa siempre la tienen los demás, es más fácil vivir así, reconocer que se está fallando o que se discurre por el camino incorrecto pone en peligro la supervivencia y la razón de ser. Sólo las grandes almas independientes y valerosas son capaces de salir de la zona de confort.

Si lo medios de derechas hablan de Pedro Sánchez como una especie de psicópata narcisista, más preocupante aún es el efecto de arrastre que el presidente está logrando con sus seguidores. Es un efecto que va más allá de la lógica razonable en la que se mueven los ideales para desembocar en la fe y en la secta. Hasta los militantes que no dependen económicamente del partido y sus tentáculos sino que son funcionarios del Estado por oposición, pongamos por caso, buscan argumentos para que el estado supuestamente inmutable de las cosas prosiga como está. El PSOE, ahora mismo, no es un partido, es una religión, y las religiones se caracterizan por su inmutabilidad y por creerse mártires cuando se las critica.

Es la única manera de explicarme que mentes lúcidas socialistas ajenas al pesebre oficial sigan manteniendo una postura impasible el ademán ante una situación sin que ni ellos mismos sepan el calendario que van a seguir en el futuro a menos que ese calendario se conozca desde hace años y se mantenga en secreto ante los electores para lograr el sufragio y luego hacer de su capa un sayo siguiendo con el demonio de la derecha como engañifa. Ellos podrían ser negativos, pero si se renuncia a ellos lo que viene detrás es peor. Y se echa mano de lo de siempre: la igualdad, el feminismo, la xenofobia, el racismo, la homofobia, el fascismo, en suma, como si levantar un mundo fascista fuera sencillo en un planeta de negocios globalizados que huyen de cualquier lugar cuando comprueban que en él las arenas son movedizas.

Si en un partido, en un colectivo humano en general o en una empresa se termina la autocrítica, esas instituciones están condenadas al fracaso, ahora o mañana. Si encima todo se adorna con que los viejos ya no sirven para dar consejos, es decir, que se rompe la transmisión ancestral del conocimiento para implantar la dictadura de la posmodernidad que es una trampa para el pensamiento libre, entonces la cuestión empeora y aparece el infantilismo, el ridículo, los pollos sin cabeza a los que sólo les queda una exhibición de falsa seguridad.

Miles de militantes y simpatizantes del PSOE saben que la situación es grave y puede llegar a ser gravísima, que se están apartando de su misión como partido de Estado para entrar en un laberinto de dudosa salida. Pero, ¿qué hacer si me quitan mis dioses, los de toda la vida, los que me permiten presentarme ante la sociedad como un progresista y además salir en los medios y comer bien, yo, que no tengo donde caerme muerto, que no me quiero, que soy una mediocridad? Me podrían tomar por un retrogrado de la derecha.

Muy bien, si así pensáis seguid adelante, tenéis una salida, supongo que es la que buscáis: convertid a España en una nación de estados federados socialistas -no socialdemócratas- con mucha más autonomía que la actual. Quitad al rey y a la Iglesia con los acuerdos vaticanistas. Recomponed el territorio, fundad otra España. ¿Eso es lo que queréis? Adelante. ¿Sois capaces o todo es pose? Pero aplicad a todos los demás españoles la misma filosofía que predicáis: la transparencia, la democracia, la igualdad. De lo contrario no miréis al fascismo más. El fascismo seríais vosotros. El miedo seríais vosotros. La mentira en nombre del progresismo, en efecto, seríais vosotros.