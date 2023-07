Lo jondo en La Puebla de Cazalla

Por mis años de aficionado y crítico de flamenco, que son ya demasiados, he asistido al nacimiento de bastantes peñas flamencas andaluzas. Yo mismo fundé una en 1978, la de Antonio Chacón, en la barriada sevillana de Padre Pío, cuando tenía sólo 20 años. Fue mi primera novia formal. Dos años antes había ayudado a fundar la Peña Flamenca El Chozas, en la barriada de Su Eminencia, que fue donde entré en contacto con este arte. Vengo del mundo de las peñas flamencas y es siempre un honor escribir sobre ellas, sobre todo de una peña como la que lleva el nombre de mi admirado Francisco Moreno Galván, al que traté sólo lo justo, pero del que aprendí todo de lo que fui capaz de aprender. Una peña que cumple un cuarto de siglo de vida.

La Puebla de Cazalla es un pueblo muy parecido al mío, Arahal, de gente del campo, sencilla, con tabernas donde se canta y se habla de cante a diario. De cante jondo, claro, porque en este pueblo no se suele hablar de cante si no es desde la jondura, o sea, desde lo más profundo del alma andaluza. Por eso es tan importante la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván: porque nunca ha promovido o defendido un cante de ojana, sino genuino. La Puebla no es tierra de voces tiernas, sino duras, bien timbradas y hasta comprometidas. Hasta cuando reinaban los jilgueros del cante, en la etapa de la Ópera Flamenca, los moriscos adoraban las voces revestidas de campo. Por eso nacieron sonidos como los de José Menese, Miguel Vargas, Diego Clavel o Manuel Gerena.

Dolores Jiménez Alcántara, La Niña de la Puebla, era como cuando una hermosa flor nace entre las piedras. Marchenera por devoción y amante del cante de Manuel Vallejo y la Niña de los Peines, Dolores era una morisca recriada en Morón de la Frontera, con una de las voces más bonitas y almibaradas del cante. Un brochazo distinto en la paleta de colores del sonido morisco. Pero La Puebla es tierra, fuego, esencia de lo jondo, y en su peña flamenca ha estado siempre muy claro el horizonte. Por eso es una de las entidades sevillanas de más enjundia, con un sentido cultural claro y comprometido. Ni siquiera tenían un local donde tomar copas, lo que le daba otro aire. Ahora lo tienen y espero que no cambie el espíritu jondo.

El secreto para que una peña flamenca tenga o no prestigio está en sus dirigentes. La Puebla no sólo puede presumir de grandes intérpretes del cante, sino de excelentes aficionados. Todas las grandes peñas de Andalucía han tenido y tienen al frente a grandes entendidos. Quiero acordarme ahora de Manuel Centeno en Torres Macarena, Pepe Luque y Gonzalo Rojo en la Peña Juan Breva o Rafael Rivero en la Peña del Cerro del Águila. En la de Francisco Moreno Galván es obligado citar a grandes aficionados moriscos como Cristino Raya y Juan Carlos Tienda, aunque hay muchos más, algunos ya tristemente desaparecidos, como Diego el Panaero o Manolo Catato entre otros.

Entre todos han logrado que esta peña sea una institución cultural de primer orden, acorde con la calidad flamenca de este pueblo, el de don Francisco Moreno Galván, sin el cual no se podría entender el arte de lo jondo en la Puebla de Cazalla o en cualquier otro lugar del mundo. Veinticinco años de historia. Toda una historia.