Lo onlain es lo mejón que hayn

La semana pasada participé en la dirección -onlain- de un congreso internacional, el VII sobre Comunicación y Pensamiento que esta vez versó sobre el tema “Comunicación y Poder”, uy, qué susto les da este asunto a los poderes porque el poder es poder no sólo porque tiene mucha más información que nosotros los demás ciudadanos sino porque expertos a sueldo se la interpretan, yo lo he hecho y si me pagan bien lo volvería a hacer.

Lo peor es que también asusta a muchísimos científicos sociales, sobre todo a los pringados adictos al mismo poder, a los que no saben desprenderse del pesebre y sus emociones ideológicas pesan más que los hechos incuestionables de que el mundo está regido por unos negocios protegidos en gran parte por los medios de comunicación que forman parte de ese negocio porque son las grandes empresas del mercado las que lo mismo fabrican un potito que un medio de comunicación. Eso sí, los distraen a ustedes con las comisiones que se llevan unos y otros y con diversos escandalillos protagonizados por cabezas de turco que sirven para que la nomenklatura política juegue a eso, a la política. Mientras, mucho de interés público que sucede en alguna parte con personas concretas como hacedoras y no quieren que lo sepamos, queda, en efecto, sin saberse en su mayor parte. Los medios considerados más relevantes -ellos se besan a sí mismos y se llaman relevantes- son jueces y parte, salpicados por follones en los que pocas veces tocan los hilos que más y mejor sostienen a los malos de la película que los medios convierten en buenos con un criterio lógico: nadie debe morder la mano de quien les da de comer. Los medios suelen ser icebergs que únicamente muestran la punta.

No habrán hallado ni hallarán ustedes mucha repercusión sobre el congreso que les he mentado a pesar de que es uno de los más multitudinarios de la universidad sevillana, con 450 ponencias procedentes de casi una veintena de países. Y es que ni nos apoya el Santander ni el BBVA ni Black Rock ni la ubicua Cajasol ni viene ningún príncipe, rey, reina o cualquier otra persona mediática que alimente a los medios. Si nos apoyaran, verían ustedes la cantidad de plumillas que atenderíamos con sumo gusto. Al son de la ciencia tan solo baila el que quiere, al son del dinero todo el mundo se mueve, puedo afirmar imitando la letra de una canción de Cecilia.

Ante este panorama, no hay mal que por bien no venga. Lo mejor de todo ha sido la modalidad onlain. Abrió el congreso un experto de Estados Unidos, Robert McChesney, y lo cerró una experta de aquel país de la libertad, Janet Wasco. Por cierto, ambos se quejan de que no hay tanta libertad ni apoyo a sus investigaciones en el campo Poder-Comunicación en el país de la libertad. No se puede tener todo. Aquí hay menos apoyo aún, no es preciso complicarse la vida: a investigar lo que ya está super investigado y de moda: la mujer, los vulnerables, las redes y sus efectos, los nuevos cacharritos para hacer (o deshacer) periodismo... Es decir, la punta del iceberg. Para eso hay dinero.

El onlain es un gran invento, no cabe duda. El curso pasado, cuando la enseñanza era semi presencial por el Covid, el Rectorado de la US dijo que acudieran a clase un tercio de los alumnos que ocupaban el aula, una semana; a la siguiente, otro tercio y a la siguiente, el otro. El profesor tenía que estar siempre presente, claro. Mi clase es a las 8,30 de la mañana. Resultado: 6 alumnos en clase, como mucho, unos 30 onlain y el resto, missing. Y además los onlain eran invisibles, sólo escribían en el chat algunas de sus preguntas, yo ni los veía ni los oía. Puede que se conectaran -acaso en pijama- y se dedicaran a otros asuntos y yo allí hablando para la pantalla. Si te quejas de esto al Decanato o al Rectorado, a ver lo que hacen: pobrecitos discentes, es que están exhaustos de vivir, hay que dejarlos descansar. No vale la pena quejarse cuando el asunto, por ahora, no tiene remedio. El cliente siempre lleva la razón. Y eso que no paga. Pero vota.

Lo bueno es que el onlain sirve para ahorrar tiempo y dinero, ya nadie tiene que desplazarse lejos de su tierra para ir a un congreso, con lo cual los hoteles tienen menos clientes y la universidad menos gasto. Y todos, y yo, cuando me toca intervenir, puedo hacerlo recién levantado y sin duchar. Se da uno unos toquecitos y como cuando se es guapo, como es mi caso, eso basta, a escena, a parlamentar y a hacer ciencia. ¿Es o no es el onlain lo mejón que hayn? Por abajo no hace falta vestirse y si quieres echar un pis o cualquier otra evasión ni lo notan los ciberpresentes. Apagas sonido e imagen y luego los enciendes, sin abandonar la cibersala. ¡Cibermaravilloso! Sobre todo para los que no nos gustan las relaciones sociales sino las científicas.