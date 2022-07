Lo peor es que tienen razón los derechosos

Leo todo lo que puedo para comprobar y comparar lo que dicen unos y otros sobre el mundo en el que vivo, al que intento comprender desde posiciones no sencillas sino académicas, lo cual me obliga a trasladarme a más fuentes de información, externas a los medios. O he cambiado yo de acuerdo con teorías que tratan sobre las variaciones que experimenta la corteza cerebral con la edad, variaciones que conducen hacia lo que llamamos conservadurismo, o el tiempo, la observación y el estudio me han vuelto más sabio, o ambas cosas. Lo que observo con gran pesar es que lo que hace treinta o cuarenta años yo tenía como derechona, fascismo, ahora creo que lleva razón en algunos de sus planteamientos.

Desde luego sostengo que el aborto, la homosexualidad o la eutanasia van a estar ahí, legalizados, eso no tienen vuelta atrás. Salvo por un detalle: las nuevas realidades –que eran viejas pero han brotado con fuerza- no se imponen a base de leyes opresivas de ministros y presidentes que más bien parecen sátrapas que convierten al marginado en privilegiado y al supuesto privilegiado en culpable sin presunción de inocencia. Por ahí no, porque por ahí no va a pasar la gente salvo que se la obligue dictatorialmente: los colectivos marginados de ayer se convierten en los sátrapas de mañana. Si esto sigue así los Donald Trump no se irán del todo nunca.

Por lo demás, los derechosos tienen razón en varios extremos. Uno, cuando afirman: “El Nuevo Orden Mundial (NOM) no está liderado por comunistas sino por millonarios capitalistas”. En efecto, no hay revolución de izquierdas alguna, hay movimientos contestatarios que anuncian cambios, pero la izquierda no nos inculca programas de izquierda, sólo medidas que supuestamente van a mejorar la condición de los “vulnerables”, tras las que se encuentran un gasto público exagerado, convertir a los países en países subvencionados en manos de particulares milmillonarios y de bancos y fondos de inversión y además ese dinero sirve para comprar votos. Así está procediendo Sánchez y la izquierda española, comportamiento que ha acelerado tras el desastre electoral que ha sufrido en Andalucía.

Dos, la derechona nos ha metido en la cabeza que Putin es un malvado loco. Desde luego no lo creo en absoluto porque los discursos que he leído del presidente ruso pueden denotar muchas ideas pero desde luego la locura no. Lo que sí es verdad es que hay una crisis de coherencia y de moralidad en el mundo, que, más que machismo agresivo, existe un clima de inmoralidad creado por el todo vale, todo son derechos, todo es líquido, las obligaciones no existen y el que diga lo contrario es un facha. Eso es una dictadura votada por la gente y si lo desea puede volver a votarla, a mí me preocupa poco porque ya se sabe que la gente vota sobre todo con las dos c: cartera y corazón. Si hay una sociedad en la que da la impresión de que todo está permitido en hombre de los derechos individuales, entre esas permisividades los más miserables se permiten matar mujeres, ayudados por la violencia que emana de los medios de comunicación en general. Putin está loco y es un asesino pero hay sectores de la derecha en EEUU que lo aclaman y otros en ese país y en otros lugares del mundo que se preguntan qué puñetas hace el señor Joe Biden ayudando a abortar en otros estados a mujeres que no pueden abortar en el suyo por sentencia del Tribunal Supremo. Biden, un católico, empleando dinero público en ayudar a abortar. El Papa calla. La derechona coloca esta contradicción encima de la mesa y lo peor es que tiene razón porque los malos de siempre en mi vida de progre me obligan a repensar qué está pasando aquí, qué ejemplo de coherencia y de respeto a quien sea ofrecen estos fariseos que parece que no han roto un plato y que nos quieren liberar del mal cuando ellos son pura hipocresía.

Lo que está pasando es que vivimos en pleno periodo de crisis ética en el que parece como si se pudiera cambiar de chaqueta cuando conviene a los intereses y ambiciones de cada uno y de lo que cada uno representa. Y, claro, así, el paisaje es de caos, el orden del siglo XXI que es el caos. En tal escenario cualquier cosa puede ocurrir.