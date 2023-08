He leído a lo largo de esta semana el libro titulado “lo que aprendí con el dolor”. Me ha impresionado porque se trata de una historia real y concreta de Jacobo Pareges. Superar situaciones difíciles y duras no es fácil. No solamente se trata de superar una enfermedad o enfermedades como es su caso, la espondilitis y un tumor, se trata de que la adversidad no te supere como persona.

Dice en el texto que “durante los primeros años, ese proceso consistió en abrazar el dolor y entenderlo desde dentro. El dolor es parte de mí, no algo externo, sino algo que me va a acompañar el resto de mi vida; es mi compañero de viaje. Esos años lo empleé en aceptarlo como parte de lo que soy y en no dejarlo cambiar el orden de mi vida ni mi rutina, sino seguir mi camino junto a él, aceptándolo y admitiéndolo como una nueva parte de mí. Esto es extrapolable a otras enfermedades y a las malas noticias con las que nos encontramos a lo largo de la vida”.

El contenido del libro se lee con agilidad porque se trata de poder ir adentrándote en la historia de una persona en donde superarse supone marcarse metas y retos. Podrás estar limitado por el dolor y por la adversidad, pero esto nunca, nunca, puede conducirte a autolimitarte.

Las personas tenemos que aprender a convivir con aquello que, de pronto y sin esperarlo, aparece en nuestras vidas trabajando y luchando para no caer en la desesperación y en la angustia que a ninguna meta buena nos pueden conducir.

Es necesario afrontar la situación, enfermedad o cualquier otra circunstancia, y esto hay que hacerlo con la propia fuerza mental que las personas disponemos, así el autor nos recuerda que “tu actitud para enfrentarte al dolor y avanzar a pesar de él” precisa fomentar y tener la actitud adecuada, así “he aprendido que soy el único responsable de gestionar mi dolor y quizá por eso tomé una ruta muy personal para hacerlo ... Mi contacto diario con el dolor, mis dificultades y mi limitación física me han hecho más sensible y empático hacia las personas que sufren y a los que nos rodean. Estaba condenado a tener una vida limitada, pero decidí llegar a terrenos muy distintos a los que tiempo atrás creí destinados para mí. Ahí es donde me ha llevado el dolor”.

La vida nos trae muchos limitantes y ante esto lo que queda es volver a soñar. Hay que soñar y hay que trabajar para que los sueños puedan cumplirse. Si dejas de hacerlo comienzas a perderte en un camino que te conducirá siempre a la oscuridad. Cuando la adversidad se hace presente, queriéndolo o no puedes comenzar una vida apática y esto supone hundimiento y desesperación. Comienzas a vivir sin sueños que alcanzar. La adversidad es envolvente y dedicas todas las energías a intentar explicarte las razones por las que has llegado a la misma. Gastas energías ingentes llevándote al agotamiento físico y mental.

Al autor del libro nos dice “que un día se dio cuenta que había dejado de soñar. Los primeros años después de ser diagnosticado fuero de adaptación. Dedique ese tiempo a aprender a gestionar la enfermedad y a reorganizar mi vida de acuerdo con mi nueva realidad. Vencido por la rutina, y sin caer en la cuenta de ello, había llegado de soñar. Había perdido la frescura; incluso, mi esencia de soñador”.

Ante la adversidad siempre hay que estar dispuestos a comenzar de nuevo, mejor dicho, a no dejar de ser la persona que siempre fuiste hasta que ésta apareció en tu camino. Es muy importante estar con la mochila al hombro porque esto te convierte en un viajero que quiere aprender y conocer lo que los demás te pueden aportar. Determinadas adversidades te apartan, sin quererlo ni buscarlo, de lo que había sido tu vida profesional y personal; pero esto nunca, nunca puede conducirte a no tener disponibilidad para hallar nuevos caminos y retos renovados.

Hallar nuevo caminos y retos renovados depende de tu voluntad de llenar tu mochila, aunque sea en sentido figurado, y comenzar a fijarte metas a las que llegar. “Una excelente forma de combatir la rutina es aportar nuevas cosas a tu vida”. Es necesario fijarse objetivos y prepararse para cumplirlos.

Le libro nos invita a no dejarnos abatir, al contrario, aporta energía, fuerza, fortaleza, compromiso, lucha, pasión u alegría por lo que nos toca vivir. Los seres humanos cuando aterrizamos en el dolor y la adversidad tenemos que prepararnos mentalmente para aceptar que solamente podremos minorar el sufrimiento que nos puede producir la adversidad y el dolor si aprendemos a fijarnos metas y aceptar que siempre llega el momento en que el recorrido para alcanzar la meta comporta confianza, capacidad de aguante, y, sobre todo, creer que el sueño es realizable.

“Para conseguir esas metas también es importante hacer un equilibrio entre dos verdades: que somos casi ilimitados en nuestras posibilidades y que, a la vez, debemos plantearnos retos a nuestra vida”

David López Royo

Sociólogo