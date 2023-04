Lo que encierra el azahar

Tú eres lo que me está pasando siempre, le confesaba en sus cartas el poeta Pedro Salinas a Katherine Whitmore para explicarle cómo la amaba. Con un amor arrebatado que provocó uno de los libros más hermosos de la literatura española, La voz a ti debida. Pues bien, Sevilla es lo que nos está pasando siempre a los sevillanos.

La Semana Santa es un tiempo de renovación y pasión que nos llena de pasión, con mayúsculas y con minúsculas. Cada año, esperamos con ansias el momento en que salgan las primeras cruces de guía y los primeros nazarenos. Este momento indefinible marca un antes y un después en el calendario cofradiero de cada uno de nosotros.

En este año, el Viernes de Dolores nos trajo una novedad especial. La cofradía de Bendición y Esperanza se convertirá en la corporación número 71 de la ciudad en ser declarada con carácter penitencial. Esta futura hermandad, que tiene su sede en el Polígono Sur, es un ejemplo de cómo la fe puede transformar la realidad de un barrio marcado por la adversidad.

Los vecinos y hermanos de la cofradía de Bendición y Esperanza se vuelcan con su corporación para mostrar al mundo su amor por la tradición y su fe en Dios. Esta cofradía es un ejemplo de cómo los barrios de la ciudad son también Sevilla y también fiesta mayor. La Semana Santa nos une y nos hace sentir parte de una misma comunidad que comparte los mismos valores y sentimientos.

Desde ayer, Viernes de Dolores, Sevilla se ha puesto más coqueta que nunca, porque ha llenado sus calles de naranjos para esperar el azahar, como si no existiera ninguna otra flor más, ningún otro árbol más. Como si el reflejo de la lluvia en el magnolio que adoraba Cernuda, el que está junto a la catedral, no fuera tanto o más hermoso. Como si el gris de los chopos del Parque de María Luisa no la representaran. Sevilla se siente guapa, reflejada en el blanco roto de las flores de sus naranjos. Esos que son los mejores pregoneros de esta ciudad.

Te paras en plena calle, aspiras hondo y sabes que todo ha vuelto a empezar, eso que siempre nos pasa a los sevillanos...