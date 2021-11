Lo que sucede nos limita o nos enaltece

Que estamos viviendo momentos complicados esto no se puede negar. Otra vez la incidencia de la covid, con los datos que disponemos, vuelve a resurgir, al menos en Europa y, con toda probabilidad, en el resto del mundo.

Es curioso que la información sobre esta pandemia solamente esté disponible o actualizada en determinados países; sin embargo, en la gran mayoría, no sabemos a ciencia cierta lo que está ocurriendo.

Todo lo referido a esta enfermedad tiene visos de ser misterioso. No es un misterio; pero no deja de ser un hecho que por sus consecuencias estamos limitados, lo que con esto se consigue es que hablar sobre las mismas alcance el reconocimiento de una realidad misteriosa.

Veremos. Ahora, que está la Navidad cerca y entorno a ella siempre se genera un trasiego de personas y un volumen de negocio considerable, en qué quedará el misterio de la covid.

Pero junto a esta situación misteriosa se están construyendo otros misterios, porque nadie se explica, a ciencia cierta, qué pueden dar los tres misterios que se han fraguado.

Primer misterio: ¿por qué Ayuso, que tuvo un éxito irrefutable en el programa el Hormiguero y allá a dónde va no dejan de aclamarla, el PP de Génova le está poniendo tantas trabas?

Segundo misterio: El encuentro de una ministra, una alcaldesa, una vicepresidenta de una Comunidad Autónoma, de una diputada de otra Comunidad Autónoma y una líder de un movimiento social ¿qué objetivos tiene?

Tercer misterio: ¿La España vaciada hacia dónde nos conduce?

Y, ahora, viene la pregunta que nos podremos hacer ¿Cuánto nos puede enaltecer o limitar el alcance de los tres misterios?

Si el primer misterio no deja de ser un movimiento misterioso en el primer partido de la oposición, éste terminará viéndose afectado en su línea de flotación. La tensión existente con I Ayuso está logrando que el limite que ella misma se ha marcado de actuar en la Comunidad Autónoma de Madrid se expanda y suponga para ella un enaltecimiento de su figura y de su hacer. Se estará o no de acuerdo con ella; pero lo cierto y, eso son datos objetivos, es que ella crece y otros empiezan a reducirse. Lo misterioso de su figura es que, como demostró en el Hormiguero, no dejó de ser directa y, lo más sincera que su rol como presidenta, le permitió ser; pero lo cierto es que caló en la audiencia y fueron más de cuatro millones de personas quienes la siguieron.

Segundo Misterio. Misterio es porque, al final, en este encuentro programado curiosamente se habló de Ayuso, su nombre salió ¿por qué sería? Aunque quisieron limitarla, lo que consiguieron es que quedará enaltecida. Vean el video en donde mencionan su nombre. Una amiga me decía, ves, hasta los partidos opuestos la están promocionando por España.

No fue un misterio que se reunieran, pero si es misterioso que en Podemos comiencen a recelar de la que a hasta hace poco era su nueva estrella, y esto no ha acabado. Lo misterioso comienza a nutrir el segundo misterio.

La política debería ser el arte de conciliar y sin embargo se está convirtiendo en un Misterio que será difícil de desvelar, porque todo l que se hace con fines de confrontación termina convirtiéndose en un camino misterioso que desmonta los objetivos, por otra parte, loables, de encuentros realizados con misterio.

El tercer misterio es misterioso porque emplea el término España. Un nombre que muchos pretenden ocultar y que un buen número de diputados no quieren mencionar. Antonio Saz se está encargando de recuperar el nombre de España y esto comenzará a limitar a muchos independentistas porque enaltecerá a los que pensamos que España es, ante todo, una gran nación.

En la España que llaman vaciada hay mucha afectividad y querencia hacia lo que España significa, por lo tanto, estén atentos los políticos, y no crean los partidos actuales que podrán controlar este movimiento.

Por lo que leo, Antonio Saz, no será persona manipulable. Su misterio no tiene nada de misterioso, al contrario, es claro y conciso, y esto en política desconcierta; pero no en la gente sencilla y con sentido común, que somos los que votamos.

Lo que él propone es complicado de articular porque serían necesarias ingentes inversiones, a no ser que los ciudadanos cambiáramos nuestras prioridades y nuestro estilo de vida.

El movimiento de la España vacía tiene un gran enemigo, y éste está en el mismo movimiento, porque si va camino de la confrontación con las grandes urbes se limitará y su proyección quedará reducida a un discurso imposible de articular. Sin embargo, si se presenta como un movimiento dispuesto a crecer como España y hacer que España tenga más luz se enaltecerá. Aquí está el nexo entre la parte vaciada de España y las grandes urbes superpobladas, también, de España.

Pero a muchas personas con las que he conversado nos da que esto no gustará a quienes van en dirección contraria.

Por otro lado, lo misterioso de este movimiento quedará expuesto a quienes, desde dentro, presten servilismo a los partidos políticos que actualmente existen.

Ardua tarea tiene Antonio Saz y espinoso el camino a construir.

De aragonés a aragonés y de español a español le tengo que decir a Antonio Saz que mi tesis doctoral, sobre un modelo polivalente sociosanitario, tuvo en cuenta un estudio realizado sobre la situación sociosanitaria de la zona que va desde Zaragoza hasta el limite con Cataluña y la Comunidad de Valencia, que proponía generar trabajo a partir de la atención sanitaria y que esto ayudaría a que la España vacía fuera menos vacía y que a mi tesis vinieron varios políticos. Que la tesis se la hice llegar a varios responsables políticos de Aragón. Mostraron interés; pero el misterio que puedo desvelar es que sigue siendo misteriosa la respuesta.

A lo mejor, ahora, es el momento para no seguir limitándonos y que lo misterioso fluya de manera positiva.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=72240 “Propuesta de un Modelo de Atención Polivalente Sociosanitario”. Calificación “sobresaliente. Cum Laude”. Año:2014

¿Nos limitamos o nos enaltecemos? ¿Qué camino elegir?