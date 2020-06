Lo que une a Cristobal Colón, George Floyd y Ada Colau

Supongamos que Cristobal Colón fuera un racista, un esclavista, un genocida, un homófobo, un clasista, un misógino y la punta de lanza de una España invasora y perversa. Si todo eso fuera cierto (ya les avanzo que no lo es como tampoco lo es que fuera catalán) creo yo que deberíamos ocuparnos de los que tenemos por aquí, vivitos y coleando, de los que sí dan muestras de su racismo, xenofobia, misoginia o clasismo. Sería mucho más práctico.

Francamente, el peligro de la incultura, del comportamiento borreguil y de la falta de criterio que están demostrando algunos grupos de personas es alarmante.

Se ha puesto de moda derribar estatuas de personajes históricos. Yo no sé hasta qué punto en una ciudad debe lucir la imagen de alguien que comerciaba con personas convirtiéndoles en esclavos, no lo sé y eso es harina de otro costal. Pero lo que sí hay que dejar claro es que las cosas fueron como fueron y no se pueden reescribir sea cual sea la excusa. Si hay que quitar de en medio la estatua de un tipo que hizo dinero vendiendo personas, se hace. Pero no se puede cambiar, por ejemplo, el nombre de una plaza de la ciudad (acusando de ‘facha’ al que le daba nombre unos minutos antes) si no sabes quién era ese sujeto. Ya ha pasado en alguna ocasión. Ada Colau eliminó al Almirante Pascual Cervera del callejero de su ciudad acusándole de ‘facha’. Pascual Cervera fue muchas cosas dignas y hermosas. ‘Facha’ nunca fue este hombre. Pero la alcaldesa de Barcelona, en un alarde de ignorancia y de estupidez hizo lo que hizo. Debió pensar: ‘¿Es militar? Es un facha’, y se quedó tan pichi.

Un ejemplo de ayer mismo. En Richmond han arrancado de su pedestal una estatua de Cristobal Colón y la figura ha terminado en el fondo de un río. En Boston han arrancado la cabeza de otra imagen que representaba a Colón. Todo es consecuencia de la muerte de George Floyd a manos de la policía norteamericana. Pero es que Colón no pisó suelo norteamericano jamás; pero es que los Reyes Católicos hicieron todo lo posible para proteger a los nativos; pero es que la desaparición de un enorme número de nativos americanos se debió a la transmisión de enfermedades (sí hubo, además, acciones violentas y reprochables, eso no puede negarse ni debe justificarse de ninguna manera posible); pero es que el mestizaje fue una realidad desde el principio y eso poco tiene que ver con la aniquilación de un pueblo. Colón tiene poco que ver con lo que hoy son los Estados Unidos y lo que España aportó a esas tierras tiene que ver con otros personajes y con tiempos posteriores.

Arrodillarse y tirar estatuas al río no parece que sean cosas que casen bien. Solo pueden hacerlo los ignorantes que mezclan pequeñas ideas localizadas en el móvil y a la carrera.

La ignorancia es atrevida. Un grupo numeroso de ignorantes es un peligro. Cuidado.