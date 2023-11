¡Lo que voy a perderme!, ¡los Grammy inalcanzables!

No puedo entrar en la mayoría de las fanfarrias de los Grammy, me lo ha contado este diario . Estoy destrozado. Andalucía vestida de Grammy y oro y yo, andaluz de impura cepa, sin gozar del espectáculo. Los fastos van a ser en Sevilla, para que, como siempre, no parezca que hay centralismo, les han dado algunas movidas a Granada y Málaga. El año que viene el festival tendrán que hacerlo en Málaga, como los Goya, porque, si no, se enfadan. Menos mal que no lo necesitan, con tanta potencia tecnológica que tienen allí pueden montar un fiestorro a base de rayos laser y otros lanzamientos como para que se nos caiga la baba a todos.

La publicidad de la Junta se cuida muy bien de que aparezca toda Andalucía por aquello de la proyección turística. Oh, el turismo, siempre pendiente de un hilo, basta con que se líe parda en Gaza para que el petróleo siga subiendo y suba todo aún más porque lo de Ucrania sigue ahí, y entonces se acabó el turismo que es un gran invento -como aseguraba una película de Franco- cuando eran los años 60 y el mundo estaba controlado por el dúo del terror USA-URSS.

A mí me parece muy bien que vengan los muchachos y muchachas a Sevilla y conviertan esta ciudad en su patio de recreo y se dejen dinerito. Pocos me parecen esos 50 millones de los que se habla, pero el goce de contemplar las horteradas y mascaradas más asombrosas en lo que al vestir se refiere es otro premio, otro espectáculo paralelo más. A falta de música, buenos son trajecitos y peinados inverosímiles a ver quién llama más la atención.

Los sevillanos les arrendamos la ciudad y nos quedamos en nuestras casas viendo por la televisión lo que la televisión nos deje ver. Muy bien, como se está en casa no se está en sitio alguno. Parece como si la información que he leído aquí y que cité enenantes tuviera la intención de dar a entender que se trata de un evento elitista en el que no pueden entrar los habitantes de la ciudad que lo cobija. Si así fuera, no pasaría nada, los seguidores y seguidoras de esos músicos y danzarines van a seguir escuchándolos y gozando con ellos, los necesitan para vivir, yo miro la escena desde mis gustos musicales, ellos y ellas tienen otros distintos, para mí, salvo excepciones, los Grammy son una porquería, para sus fans no, y sus fans son los que cuentan para la industria que impulsa los Grammy, servidor va en retirada y sólo le interesa al mercado para venderle una mantita con la que taparme las piernas.

Qué lástima no ser joven para no saber tanto y tener energía para saltar y reírle las gracias a los protagonistas de este carnaval latino. El Mundo afirma: “La Junta acoge el gran evento de la música latina con fondos europeos en un 80% y la intención de atraer al turista americano”. ¡Qué sería de Andalucía sin Europa! ¡Y sin Madrid y sin Barcelona! El alcalde dice que todo el follón éste del acuerdo con los catalanes de raza superior lo va a pagar el metro de Sevilla. El metro de Sevilla debería ser canonizado por caritativo, ya ha pagado los metros de Valencia y Bilbao o buena parte de ellos. El nuestro lo empezaron a hacer y de pronto se convirtió en “un túnel sin salida”. Con los 50 millones de los Grammy no tenemos ni para los enchufes de los vagones, sólo para que los camareros ganen algo y se puedan montar en la línea que nos regalaron en 2009 y no protesten.

Era mi intención huir de esta pena de estar en una ciudad que pinta poco pero que canta y baila mucho y resulta que no me dejan entrar en los Grammy. El año que viene me pinto de naranja el poco pelo que me resta, me pongo un sombrerito alpino y un traje de lujo yanomami, grabo una canción de pachún pachún, se la presento a la academia ésa que da los premios y me cuelo en todos los saraos grammyneros.