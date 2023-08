Lo radical de Espinosa de los Monteros, Buxadé o Abascal. Vox se descompone

Iván Espinosa de los Monteros deja la política. No sé si eso es una buena noticia, si es regular o es pésima, pero lo que parece claro es que, a este paso, Vox va a ser un partido en el que se traten de afrontar asuntos sobre las corridas de toros, sobre la caza, sobre posturas ultracatólicas y sobre la importancia y presencia de las banderas de todo tipo. Si el discurso de los políticos de Vox siempre estuvo soportado por ideas pequeñas y populistas, el peligro de vaciarse por los cuatro costados ya es monumental.

Se les fue Macarena Olona que parecía un peso pesado del partido y se ha terminado convirtiendo en una cosa estrafalaria que se junta con grupos étnicos minoritarios y con putas; se les va Espinosa de los Monteros que ya veremos cómo crece o cómo se convierte en un mamarracho político. Aunque eso no es lo peor, no, hay cosas mucho peores para Vox, por ejemplo, los que se quedan.

Santiago Abascal ha mostrado y demostrado una mediocridad política alarmante. Se agarra a la bandera española como si fuera suya, a la persecución de los inmigrantes ilegales que parecen ser el gran problema de España (los Menas ya han pasado a segundo plano de forma casi milagrosa), a la lucha contra esa idea que le molesta tanto que se conoce como ‘violencia de género’, y a la persecución de colectivos que siempre fueron perseguidos por gente como él. Jorge Buxadé Villalba habla de una España gloriosa, de un pasado glorioso, de un futuro glorioso y de la necesidad de acabar con lo que pudiera impedir algo tan bello como una España grande y libre. Eso es todo. Y puede escribir todos los tuits que quiera diciendo un adiós emocionado a Espinosa de los Monteros aunque debe saber que el que está al tanto del curso de la política española sabe que era una pieza que deseaba cobrar para tener más protagonismo. Será el que firme el final de Vox. Tiempo al tiempo. Otro que queda es Ignacio Garriga Vaz de Conceição, sí el que habla desde una tribuna y baja a pegar a los que protestan. Todo un ejemplo de diálogo y de importancia política. Su nivel político es lamentable del todo. Y así todos los demás.

Vox queda en manos de lo más radical de la casa. Que nadie piense que Espinosa de los Monteros era un alma cándida; que no, que no, que no le he oído nunca rebajar el tono si se ha hablado de un 155 a Cataluña o de inmigrantes convertidos en un ejército invasor. Espinosa de los Monteros ha sido radical y ultraderechista de principio a fin. Pero era educado y lograba utilizar un discurso que parecía algo más moderado sin serlo. A partir de ahora vamos a escuchar disparate tras disparate sin intento de rebajar el tono.

Vox se descompone. Dentro del partido lo saben y las alarmas están encendidas. Todas y cada una de las que existen. Ahora, comienza un baile que ya veremos cómo termina. Desde luego, si hubiera una repetición de elecciones, el desastre estaría garantizado para Abascal.