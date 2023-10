En la Asociación de la Prensa de Sevilla y con el apoyo además de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC), se presentó recientemente el libro Los 40 de Radio 80 que conmemora la fundación en Sevilla de la que fuera una de las emisoras de Cadena 80. El libro lo forman diez capítulos escritos por profesionales de la comunicación que trabajaron en Radio 80 Sevilla y que aún hoy en día siguen en contacto asiduo formando “la familia de Radio 80”, como afirma quien fuera su director y profesor de la Facultad de Comunicación, Ricardo Ríos. De esa familia tengo la suerte y el honor de formar parte.

En 1982, año histórico -como indica también Ricardo Ríos- nace Radio 80. Fue el año de la Guerra de las Malvinas, murieron Leónidas Brezhnev, Grace Kelly, Henri Fonda, Haile Selassie y Gala, musa de Dalí. En España, Felipe González arrasó en los comicios generales, apostando por el cambio en sus eslóganes electorales. Juan Pablo II visitó España por primera vez.

Manuel Capelo, subdirector de Radio 80 Sevilla, escribe en su capítulo del libro conmemorativo que cinco grandes bancos -Banco Central, Banco de Bilbao, Banco Español de Crédito (Banesto), Banco Hispanoamericano y Banco de Vizcaya- más el grupo mediático Editorial Católica (EDICA) y la Agencia Logos formaron un consorcio para poner en marcha una red de emisoras de radio con la intención también de conseguir más tarde una licencia de televisión privada.

Anda que no se ha concentrado nada el capital. Aquellos bancos se fusionaron y ahora hablamos del BBVA y del Grupo Santander. Pare usted de contar. Las tres primeras televisiones privadas se concedieron, por el PSOE, a finales de los 80: una para la oposición -Antena 3 TV, Cadena 80 acabó por ser absorbida por Antena 3 Radio- y dos para los amigos: Canal+ para don Jesús de Polanco (de pago) y Tele 5 para el que entonces era amigo de la Internacional Socialista, Silvio Berlusconi.

Cadena 80 tuvo como comunicadores estrella a José María Íñigo y Ana Rosa Quintana desde Madrid con Luis Ángel de la Viuda al frente. Mientras, en Sevilla trabajaron profesionales de la talla, además de los citados, de Francisco Gallardo, Alejandro Hernández, Bartolomé Cabello, Alejandro Curquejo, Gracia Patricia González, Lola Borrego, Reyes Herrera, Francisco J. López de Paz, Amelia Galocha, Mari Paz Oliver, Joaquín Arbide o Milagros Villegas, entre otros muchos.

La emisora sevillana ofreció una magistral y original retransmisión de la llegada de Juan Pablo II a Sevilla, con conexiones desde cabinas telefónicas -ojo, no existían los smartphones- y hasta con un enviado especial a los cielos, Francisco Gallardo, que desde un helicóptero de la Guardia Civil retransmitió el acontecimiento. A mí me tocó grabar una de las cuñas anunciando la visita del pontífice. Entonces era yo rojo en activo y algunos de mis conocidos me formaron el consiguiente cachondeo. Por encima de rojo soy periodista y, desde toda mi vida, pensador, por eso dudo tanto y acabo con los pies fríos y la cabeza caliente.

Desde el informativo de tarde les pudo llegar a los oyentes de Radio 80 la última entrevista que concedió el primer presidente de aquella Andalucía preautonómica, el juez Plácido Fernández Viagas. Se la hice desde los estudios de Radio 80, situados en la planta 12 de la Torre de Los Remedios, llamada también Torre de los Vencejos porque cuando la estaban levantando se quedó detenida y allí se formó una colonia de pájaros digna de Félix Rodríguez de la Fuente.

No era la primera entrevista que le hice a Fernández Viagas, otra se publicó en Mundo Diario, de Barcelona, a finales de los años 70, siendo yo corresponsal en Andalucía de esa cabecera. En 1982 entré en contacto con él desde Radio 80, vía telefónica. Le dije que le notaba una voz extraña. Me contestó que era un resfriado. Poco después falleció de cáncer de pulmón, en aquel 1982. Había nacido en 1924, fue un hombre íntegro y no es por hablar bien del muerto, es que lo fue.

Radio 80 sembró además la semilla que iba a intensificar y consolidar el periodismo cofradiero en Sevilla. Su plantilla demostró con los años que era muy sólida profesionalmente, nutrió y nutre diversas actividades relacionadas con los medios y el periodismo. No hay más que repasar sus nombres para comprobarlo. Ahora me siento a comer con mis antiguos compañeros y compañeras y estoy al lado de mis hermanos, los de entonces, los que en el fondo seguimos siendo los mismos. Rememoramos historias, elevamos recuerdos por quienes ya no están, vivimos a fondo el presente y miramos para delante con plena decisión y ganas de vivir contra viento y marea.