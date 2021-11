Los alumnos de la US pasan de ellos mismos

Lunes, 15 de noviembre de 2021,14:07. Email: “Estimadas Decanas y Directoras de Escuela; Estimados Decanos y Directores de Escuela: Con fecha 11 de noviembre, se ha recibido en esta Secretaría General escrito del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, mediante el que se convoca Asamblea de Universidad para el próximo jueves, 18 de noviembre, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas, en segunda, en la puerta principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Verificados por esta Secretaría General el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria establecidos por el artículo 12 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla (en adelante, RGEUS), le informo de lo siguiente:

1. La actividad docente quedará interrumpida durante la celebración de la asamblea (art. 10.2 RGEUS).

2. Para facilitar el derecho que asiste a los estudiantes de participar en el acto se sugiere a los Centros que la interrupción de la actividad docente se inicie con suficiente antelación para permitir el traslado a la sede del Rectorado de los estudiantes que deseen responder a la convocatoria.

3. En caso de que no se alcance el quórum de constitución, tal circunstancia será comunicada a los centros oportunamente, de modo que la actividad docente pueda reanudarse a partir de las 13 horas.

4. Si, tras la verificación del quórum de constitución, la asamblea se celebra efectivamente, su finalización será comunicada a los centros. Se sugiere que, en ese caso, la actividad docente se reanude una hora después de la recepción de la referida comunicación.

De conformidad con el artículo 12.2 del RGEUS, le ruego proceda a dar traslado de esta comunicación al profesorado afectado por la celebración de la asamblea.

Atentamente,

El Secretario General,

Martín Serrano Vicente.”

Jueves, 18 de noviembre de 2021. Email: “Estimadas Decanas y Directoras de Escuela; Estimados Decanos y Directores de Escuela: En relación con la Asamblea de Universidad convocada en el Rectorado para las 10:00 horas del día de hoy, le informo de que la Delegación del CADUS ha trasladado a esta Secretaría General que no se ha alcanzado el quórum de constitución. En consecuencia, la actividad docente se reanudará a partir de las 13:00 horas, de acuerdo con la comunicación previa efectuada el pasado lunes, 15 de noviembre.

Atentamente,

El Secretario General,

Martín Serrano Vicente.”

¿Qué iban a tratar los estudiantes? Normativas relacionadas con las sanciones que pueden recibir en caso de atentar contra el patrimonio de la US o de copiar en los exámenes, etc. ¿Cuál es el quorum? El 5 por ciento de los alumnos de la US, 2.700 personas, aproximadamente. De ellas se desmarcaron los estudiantes de Derecho. Cuando hay asamblea de facultad en mi lugar de trabajo, Facultad de Comunicación, la asistencia es exigua, se interrumpen las clases y los alumnos se dedican a estudiar o al ocio, no a debatir sus problemas. Ya he dicho muchas veces que tenemos un gran problema con la juventud actual y ella la tiene con nosotros, sus mayores, sus profesores, sus gobernantes. No tienen ilusiones, eso es gravísimo en un joven y gravísimo para un país. Los siento por los pocos que se movilizan contra lo que creen injusticias o irregularidades porque al menos ellos se mueven y defienden su derecho a acertar o a equivocarse. Lo siento por quienes los estimulan sólo para servirse políticamente de ellos porque los mandan al fracaso una y otra vez. El caso es que de unos 65.000 o 70.000 estudiantes no han asistido a una asamblea general ni 3.000. ¡Y yo luchando para que llegara esto cuando era estudiante en los años 70!

Señor Castells, ésta es la realidad de nuestra juventud universitaria, éste es el espíritu crítico que pregona usted en su ley, no le vamos a echar toda la culpa a esa juventud, al revés, le hemos robado entre todos los horizontes y sus miembros pasan hasta de ellos mismos. Usted es consciente, ¿verdad? Se lo digo por si desea saberlo por un profesor que aún se halla a pie de tajo y ahí me van a aguantar unos pocos años más si las lesiones me respetan y a usted y a mis inmediatos superiores les parece bien. Me acuerdo ahora de unos versos de Miguel Hernández que en mi juventud estudiantil algunas amigas y amigos progres y rojos mostraban en las bolsas que colgaban de sus hombros: “La juventud siempre empuja,/ la juventud siempre vence,/ y la salvación de España/ de su juventud depende”. Léalos bien, usted es rojo, ¿no? Fíjese, un rojo como Miguel Hernández hablaba de España y de su futuro, a Hernández lo eliminó el franquismo, nosotros los progres, con usted al frente, estamos eliminando la salvación de España. Por eso y por cien cosas más he dejado de creer en ustedes.