Los andaluces ya no tienen miedo

Recordarán que titulé La Tostá de hace algunos días, con el epígrafe de Batacazo socialista, porque estaba claro que se veía venir. Lo que costaba creer es que Juanma Moreno fuera a dar tamaño pelotazo, aunque se sabía que iba a ganar. Él sí lo sabía y en los últimos días de la campaña llegó incluso a hablar de que no iba a necesitar a Vox para gobernar. Y quizá sea esta la mejor noticia de estas elecciones, que Vox no vaya a entrar en el Gobierno de Andalucía, al menos en esta ocasión. Tampoco es mala noticia, y lo dice alguien que jamás ha votado a la derecha, que el PP pueda gobernar en solitario para que entremos en otro tiempo político en nuestra región. El Partido Socialista ha gobernado durante casi cuarenta años y ha hecho grandes cosas, sin duda, entre otras razones porque estaba todo por hacer y en tantos años en el poder ha manejado muchos millones de euros. Ayer, los andaluces decidieron de una manera histórica echar a los socialistas del poder, en lugares, además, donde parecía algo imposible. Está claro que el líder popular ha logrado un milagro, el de ganar en Andalucía con una mayoría absoluta histórica. A esta hora aún no ha sido felicitado por el presidente Sánchez, ni por la candidata de Vox, Macarena Olona, lo que indica que la victoria ha dolido. Deberían de encajar ya que está aflorando otra Andalucía, que no quiere una derecha radical, ni al Partido Socialista, ni tampoco a esa otra izquierda fraccionada que lleva años como pollo sin cabeza. Juanma Moreno los ha mandado a todos al banquillo y ahora hay que ver si sabrá gobernar con mayoría absoluta, que tampoco es fácil, porque los logros los podrá celebrar con barbacoas, pero los fracasos tendrá que asumirlos solo. Tiene la posibilidad de cambiar de verdad Andalucía, que salgamos de la cola en tantas cosas negativas, de barrer la basura que no ha barrido en tres años, y va a tener en la oposición a un partido humillado y herido de muerte, el Partido Socialista, que no es bueno tenerlo como enemigo. Tardarán mucho tiempo en curarse las heridas y en regenerarse, el mismo que va a tener el Partido Popular, con Juanma Moreno al frente, para que esta tierra despegue definitivamente y no vuelva jamás a las andadas de la corrupción, los abusos de poder y la manera cortijera de gobernar. Si les sirve de algo, como último análisis de esta victoria, hoy no se habla nada sobre que ha llegado la derecha de la manera que ha llegado. Los andaluces ya no tienen miedo.