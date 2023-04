Los besos de mi vida

Hoy es el Día Internacional del beso.

Y recuerdo esa última escena de ‘Cinema Paradiso’ en la que el protagonista se encuentra con el mejor regalo de su vida en forma de secuencias escamoteadas en su niñez y que le recuerdan lo importante que es el amor (a las personas, al cine y al pasado). Se me ponen los pelos de punta pensando en ella y puedo escuchar la música que acompaña.

Y recuerdo esos con los que intentaba demostrar un amor tan difícil de decir que ni siquiera con un beso quedan las cosas claras. Los miles de ellos recibidos entre risas, los entregados con pasión, los que sellaron un pacto eterno. Y puedo recordar instantes con tanta perfección que asusta.

También recuerdo los que despedían momentos, vidas enteras, a los muertos. Besos que sirvieron de frontera entre lo material y lo espiritual, entre la amistad y la indiferencia, entre a emoción y la desidia. Besos que cerraban el círculo de la devoción al padre o a la desdicha de una amistad que resultó ser falsa.

Recuerdo con enorme amargura todos esos besos que nunca me dieron, que me negaron personas importantes. Y recuerdo el dolor que produjo esa falta. Un beso que no llega es un tiro en la sien.

Es el Día Internacional del Beso y me alegra saber que, hoy, los habrá robados, románticos, inocentes, intensos, deliciosos, deseados hasta el dolor. Y espero que a usted le lleguen los suyos sin demora. Porque no tener un beso entre la punta de los dedos es como pasar por esta vida de puntillas. Besen a sus parejas, a sus hijos, a sus amigos... Merece la pena.