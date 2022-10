Los cargadores

Hay cosas que son tan de sentido común, tan de cajón, que cuesta entender por qué no se habían atajado a la máxima brevedad. Los desarrolladores llevan años intentando que los dispositivos móviles se carguen más rápido y que las baterías duren más, pero seguíamos teniendo un conector para cada chisme y, por lo tanto, tres, cuatro o cinco tipos de cargadores diferentes: móvil, portátil, tablet, consolas, etc. Y cada viaje, por pequeño que sea, una nueva opción para la tragedia: “¡No he traído el cargador!”

Entiendo que a cada uno le afecta de una manera, pero la introducción (por ley) de un cargador único en Europa para todos los cacharros que tengamos supone un avance indiscutible. Como no puede ser de otra manera, esa unificación se apoya en el estándar más extendido del mercado, que desde hace algún tiempo es la clavija USB-C. Seguramente es la que tenga en su móvil, lo sepa o no, salvo que tenga un buen número de años o... sea de Apple.

Apple tiene que estar ‘contenta’ con el tema... Siempre ha ido por libre y justo eso ha sido una de las claves de su éxito, aunque por supuesto no la única. Nunca he sido un gran amante del iPhone porque, seguramente por sus elevados requisitos en materia de seguridad, no es muy amigo de las conexiones wifi y pierde la cobertura con más facilidad que otros móviles (ojo, esa ha sido mi experiencia habiendo tenido en años recientes Samsung, Huawei, Apple y Oppo). Lo que quiero decir es que no me parece un gran teléfono, aunque sí sea un gran dispositivo. Apple hace grandes dispositivos, y donde no debe haber gran discusión es con los portátiles, mucho más caros de la media del mercado pero con unas prestaciones superiores.

Portátiles aparte, en los móviles es donde parece estar el núcleo de la discusión porque hay más líneas móviles que habitantes: en España, 55 millones de líneas por 47,5 millones de habitantes, de los cuales 33,3 millones son usuarios de smartphones. Aunque no siempre es así (porque qué mejor que un móvil para que el niño no dé el coñazo, ¿verdad?), se pueden quitar del total de población los 4,66 millones de habitantes con 10 o menos años de edad. Así, más del 75% de usuarios españoles tiene un smartphone.

Cuestión de gustos aparte, Apple tiene una cuota de mercado europeo del 22% (y eso que en 2021 tuvo un espectacular crecimiento del 25% de ventas), insuficiente para estandarizar nada por ese lado. Esto ya no va tanto de calidad (que a veces es opinable) como de utilidad, y la utilidad parece evidente que está más del lado del 78% del mercado.

Zanjada esta parte de la cuestión, unificar en una clavija única todos los dispositivos electrónicos parece un avance tremendo y, a la vez, necesario. Cuestión en paralelo es que cada aparato necesite una potencia diferente. Para el usuario final hay dos detalles clave: un ahorro de 250 millones anuales en Europa en compra de cargadores y poder llevar un único cable para todos los cacharros. Para el entorno, 11.000 toneladas menos de residuos electrónicos. ¿Trato?