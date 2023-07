Los carros de la plaza

Mañanas frescas de verano, quizás el único momento del día no abrasado por el calor. Momento para hacer la compra y acudir a la plaza. Esta era el viejo mercadillo de San Gonzalo, aquella precaria y semi provisional instalación anterior al confortable edificio del mercado actual. Y con las compras, junto a mi madre, la visita a la parroquia. La bella azulejería aportaba su rico colorido y un frescor añadido al momento. La luz natural que ya empujaba con fuerza era tamizada por los pequeños ventanales, quedando un claroscuro dorado al templo y a las imágenes. Allí una breve oración ante el Señor y la Virgen bendita de la Salud, por los niños y los mayores, por los estudios presentes y los trabajos futuros, por la salud y sobre todo, la enfermedad, por los achaques de los años. No eran oraciones solitarias, sino de todo un coro de, principalmente, mujeres mañaneras que por allí pasaban, cada una con su carro de la compra. Además, unas lamparillas que se encendían, unas flores que se dejaban en jarrones sobre el altar, una estampa que se cogía como recuerdo y tenía larga vida en la cartera o terminaba junto a la cama de un enfermo, una genuflexión al sagrario, una mirada a las imágenes antes de volver a las ocupaciones diarias.

Vuelvo hoy al barrio de mi niñez y recibo la misma luz tamizada, aquel mismo frescor tempranero que conservan los bellos azulejos de Triana, y me encamino, siempre por la estrecha nave o pasillo de la epístola, auténtica vía sacra para los hermanos de San Gonzalo, hasta el remanso de paz que se abre a la derecha, el brazo de la cruz de la iglesia que acoge a los más sagrado sobre el retablo refulgente con recuerdos de aquel bello paso dorado de los inicios. En el centro, el sagrario, centro sobre el que gira todo. Ahí está, como canta el himno, “Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias”, a lo que responder sobre el viejo y largo reclinatorio: “No veo las llagas como las vio Tomás pero confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere y que te ame”. Luego, alzar la vista hasta el Señor del Soberano Poder, alta figura erguida, manos siempre atadas, conjunción admirable de dulzura y firmeza, que, ante la ausencia de Caifás, dirige confiado las mismas palabras a los fieles y devotos que le contemplan desde abajo: “Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder y que viene entre las nubes del cielo”. A su lado, la Madre, siempre repartiendo Salud desde el ángulo luminoso, nunca oscuro, que ocupa en el templo y desde donde reina y acoge a todos sus hijos. Su dolor es nuestro consuelo, su belleza nuestro bálsamo, su mirada nos recoge del suelo y sus manos nos llevan hacia el cielo.

Y allí, la misma oración callada que junto a mi madre, por los difuntos que ya no pisan esta tierra, por los jóvenes de la siguiente generación, por tantas y tantas necesidades, y, siempre, salud para el alma y para el cuerpo. Silencio, penumbra, oración y soledad son lo único que adornan este momento. ¿Y la luz y el fervor grande del Lunes Santo dónde permanece? ¿Y la explosión de nazarenos blancos que en línea recta caminan hasta Sevilla? ¿Y las flores y la cera, la música, las cornetas y tambores, dónde quedaron? Es que no lo veis ni sentís, pues todo está ahí depositado, reunido y guardado -con miles de nombres y corazones de ayer y de hoy grabados con cruces verdes y moradas- en ese tríptico de oro refulgente desde donde esperan nuestras imágenes todos los días del año. El sol, el color, el sonido y el barrio..., todo queda resumido y condensado como una espina punzante hacia dentro en esos momentos íntimos que vive cada uno a los pies de los titulares. Cosas de las cofradías y de los cofrades en verano, cuando puede parecer que todo cae en reposo si no adormecido. Sin embargo, lo más importante y que da sentido a todo lo demás vive, late y circula cada día, aunque el calor abrase y agote hasta el aire, por las arterias de la fe de los barrios de Sevilla, como los carros de la plaza de van al mercado de San Gonzalo y entran en la parroquia en mañanas frescas como estas.