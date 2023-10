Los celos flamencos

Siempre me ha llamado la atención cómo responden los aficionados, los flamencos, cuando nuestro arte es protagonista de alguna polémica como, por ejemplo, la de que Isabel Díaz Ayuso haya dicho en Nueva York que Madrid es la capital del flamenco. Algunos experimentan unos celos tremendos, lo que demuestra una cosa: que más que amor a lo jondo, es pura posesión. “¡Eh, que el flamenco es nuestro, de los andaluces!”, decimos, pensando que nos lo van a quitar. Pasó el pasado año cuando alguien de Cataluña dijo que el flamenco era de ellos. Y suele pasar sobre todo cuando algún gaché o payo dice que este arte no es netamente gitano, sino de origen andaluz. He tenido serios problema con esto, hasta el punto de ser a veces un apestado en la cantelogía gitanista. Yo, que no entiendo el flamenco sin los gitanos y que los adoro. ¿Saben cómo se pone remedio a esto? Que le tengamos más amor de verdad y seamos menos posesivos de lo que somos. Que no nos preocupemos solo cuando un pez gordo de la política diga que la cuna de lo jondo no es andaluza, sino extremeña, catalana, vasca o madrileña. Ahora hay una guirijonda que anda diciendo por ahí que el flamenco es un arte persa.

El flamenco es un arte andaluz con sus influencias de otras tierras del mundo, y punto. Pero se hizo del mundo entero y hoy hacen flamenco hasta en los países más remotos. Tengo un vídeo de un japonés que baila por tangos de Triana como si hubiera nacido en la Cava de los Gitanos. En vez de encelarnos cuando alguien quiere quitarnos el flamenco, luchemos más por él de lo que lo hacemos. Que muchas veces, sinceramente, parece que nos importa un pimiento. Es más, en Andalucía hay aún antiflamenquísimo, andaluces que no solo no valoran la importancia de este arte, sino que lo desprecian desde el fondo del estómago. Están radicalmente en contra de que un cantaor actúe en un teatro de altura, porque algunos entienden que ese espacio es para la llamada música clásica o culta, como si el flamenco no fuera una música clásica y culta. Es un arte de creadores, de músicos, de artistas, de compositores. Don Antonio Chacón o don Antonio Mairena son para los flamencos nuestros grandes creadores y clásicos eminentes. Así que en vez de cabrearnos con la señorita Ayuso por decir que Madrid es la capital del flamenco, reflexionemos sobre esto y hagamos un esfuerzo por amar más a nuestro arte.