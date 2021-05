Los cimientos de Sevilla y ‘mi yo de enfrente’

Decía Gerardo Diego que Sevilla es la ciudad en la que habitaba su otro yo, su «yo de enfrente». Gerardo Diego nació en Santander y murió en Madrid; que nadie piense que eso que dijo era cosa de sevillano de pro ni nada por el estilo. Y es que Sevilla es una ciudad que enamora a propios y extraños, a hombres y mujeres, desde hace siglos y aunque pasen doscientos años más.

Las ciudades se hacen importantes al ser amadas, dichas, dibujadas, soñadas o cantadas. Una ciudad deja de ser un punto en el mapa y se convierte en el lugar en el que conociste a una persona amada, en ese sitio en el que tuviste la suerte de trabajar durante los mejores años de tu vida o en el punto del camino en el que encontraste la encrucijada que te cambio la vida para poder ser feliz. Una ciudad no es nada si no nos pertenece. Una ciudad está muerta si no forma parte de nosotros y si no somos sus propios cimientos. Por siempre jamás.

No me extraña que Gerardo Diego dijese que en Sevilla se encontraba ese yo (el suyo) que todos tenemos enfrente (el nuestro) y en el que nos miramos una y otra vez. Un yo feliz, entusiasmado consigo mismo, en busca de la excelencia, enfrentado sin temor a eso que no soporta. Y no me extraña porque la magia de Sevilla nos replica y nos coloca en el lugar exacto.

Hace muchos meses que no visito Sevilla. La Covid-19 ha impedido hacer muchas cosas a muchas personas. Hace meses que necesito pisar Sevilla. La pandemia ha cambiado el mapa de los afectos, de las necesidades, de los futuros. Y Sevilla me espera del mismo modo que siempre lo ha hecho. Pronto nos vemos.