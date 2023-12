Los coches de caballos de Sevilla

En la Avenida Adolfo Suárez, frente al Club Náutico más o menos, vive un servidor y tienen ustedes su casa. Por delante pasan todos los días los coches de caballos municipales de ida o de vuelta de su jornada, y el cloc, cloc, cloc, escuchado a diario, te mueve inevitablemente a pensar sobre ellos.

El pescante es duro. Piensen en una jornada de trabajo de 8 a 10 horas sentados sobre un poyete sin respaldo, con la espalda encorvada, a la intemperie de la lluvia, el frío y los 42º de verano, sujetando las riendas de guiar y respirando la polución. Más las tareas de enganche, desenganche, alimentación y cuidados de caballo y coche. Bonito no parece. Y lo peor es que, las cuadras de los coches y caballos, estan situadas en la Carretera de la Esclusa. ¿Dónde? Sí, en la Carretera de la Esclusa. Busquen en Google el edificio municipal de Torrecuéllar y verán la cantidad de kilómetros que deben cubrir a diario los cocheros, con las inclemencias del tiempo que toquen, de ida y vuelta a la zona monumental donde tienen sus paradas. Por eso, la primera idea que uno alumbra es que las autoridades municipales deberían habilitar un sitio más cercano. En el mismo parque de Maria Luisa, Casino de la Exposición y aledaños, hay edificios sin uso o donde poder alojarlos, y además no vive nadie en la zona que se pudiera quejar de olores. Si me apuran, incluso podría elevarse el nivel, y recrear un ceremonial como atractivo turístico, muy ligado a nuestras costumbres: ver enjaezar con las guarniciones y enganchar a los animales de tiro, a primeras horas de la mañana. En Viena he visto algo parecido con la Escuela Española de Equitación. Las cuadras están en pleno centro, a 40 metros del Palacio de Hofburg y a las 7 de la mañana cortan la calle para que los caballos pasen “a trabajar”, para deleite de docenas de personas que se levantan temprano para verlo.

Otra cuestión que plantear sería el recorrido que los cocheros tienen permitido realizar. Al menos en ciertas horas, creo que sería bueno para todos impedir que circulen por el tramo del Paseo de las Delicias (desde la Torre del Oro a la Glorieta de los Marineros Voluntarios). Ahí en esa zona, su paso lento, colapsa el tráfico en una arteria central de la ciudad, y los propios coches de caballos y sus animales corren riesgos al circular entre tanto vehículo a motor.

No estaría mal tampoco, y por último, analizar si el herraje de hierro convencional es el más adecuado para los pavimentos duros que los animales transitan. Hay herraduras de caucho, cómodas para su uso sobre el asfalto, que no resbalan y que hacen que el caballo se sienta mucho más cómodo y aliviado. La amortiguación será mejor, proporcionando un mayor cuidado del casco y evita además lesiones, incluso aquellas que el caballo puede provocarse a sí mismo mediante golpes o alcances. Y no solo eso, además, el Ayuntamiento ahorraría una considerable suma en adecentamiento de vías públicas, porque como pueden comprobar, por donde pasan los coches de caballo, las herraduras metálicas se comen el alquitrán de la vía pública como si fuese de mantequilla, y hacen surcos, que ponen en serio peligro de accidente a las motos que comparten esas vías.

En fin no creo que estas ideas sean desacertadas y con ellas fomentaríamos mejoras, en una bella tradición de la ciudad que gusta a los visitantes, porque lo cierto es que se ven más coches circulando con pasajeros, que aburridos en las paradas. Por algo será.