Manuel Ortega Fernández, El del Bulto, padre del genial cantaor Manolo Caracol, pasó a la historia por ser el progenitor de quien fue y por una gracia infinita. De él se cuentan decenas de anécdotas que darían para un buen tratado sobre el ángel gaditano, aunque vivió la mayor parte de su vida en Sevilla, donde murió. Una de esas anécdotas viene que ni pintada para ocuparse del tema de estos días, la exhumación de los restos de Franco, el dictador ferrolano, que murió hace ya cuarenta y cuatro años. Iba un día don Manuel Ortega, el mozo de espadas de Joselito, andando por la calle y al cruzar un paso de peatones se le coló un poco un camión que a punto estuvo de derribarlo. Le echó la bronca al conductor y al parar el camión y expulsar gases, pareció que lo estaba mandando a callar. No me callo porque no me da la gana. Y además, los cojones, en Despeñaperros, le dijo al dueño del camión un tanto furibundo. En aquellos años, los cincuenta, los camiones se quedaban parados en Despeñaperros, de ahí su genial ocurrencia. Al Partido Socialista habría que decirle algo parecido: “Los cojones, en la dictadura”. Ahora es fácil echarle huevos al franquismo, pero no lo hicieron cuando había que echárselos. Fue el Partido Comunista (PCE), como es bien sabido, el único que de verdad sacó el coraje para plantarle cara a la dictadura. No es que el PSOE no fuera un partido antifranquista, pero acabada la Guerra Civil de 1936, no llevó a cabo una lucha en la medida que lo hicieron los comunistas, y que los perdedores esperaban. No hubo una resistencia bien organizada por parte de los socialistas españoles. Y ahora, con cuarenta años ya de una democracia más o menos consolidada, Pedro Sánchez celebra desde Nueva York que ya sea de pata negra porque los restos de Franco van a salir del Valle de los Caídos para ser enterrados en otro lugar. ¿Significa esto que vamos a cerrar de verdad el «círculo democrático», simbólicamente, como ha dicho, y que vamos a pasar página? ¿Sería capaz de no nombrar para nada al dictador en la campaña electoral, en la que ya estamos? Lo dudo. Ha trincado un hueso y sabe que no están las cosas para soltarlo. Sabe además que esto le va a dar centenares de miles de votos y eso es lo que más le interesa. Y como es un señor sin escrúpulos, apuesten a que seguirá metiendo a Franco en la campaña.