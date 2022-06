Los emails que quieren estafarnos

Si pica uno ya la ha formado. Nosotros solos nos fichamos y nos complicamos la vida porque pretenden llegar hasta nuestros datos más delicados. Vean este otro email, también recientemente recibido, en forma bilingüe:

“Hola, soy Vicky Safra, fundadora de Safra Developments, ofrecemos servicios humanitarios a las comunidades y el propósito de este correo electrónico es informarle que ha sido seleccionado como el ganador seleccionado de 2 millones de euros. Por favor, póngase en contacto con el correo electrónico a continuación para reclamar tu dinero. Correo electrónico: vsafraofficial@gmail.com”.

“Hello, I'm Vicky Safra the founder of Safra Developments, we offer humanitarian services to communities and the purpose of this email is to inform you that you have been selected as the lselected winner of 2 Million Euros.kindly contact the email below to claim your money. Email: vsafraofficial@gmail.com”.

A estos y otros, sumen los chantajistas que pretenden cobrar dinero en monedas digitales con el argumento de que somos unos depravados del sexo que conectamos con páginas obscenas, eróticas, sexuales, y si no les hacemos caso subirán a la red nuestros supuestos vicios. Uno de los capítulos de la serie Black mirror, serie que tuvo una gran acogida sobre todo por parte del público joven, ya trataba este aspecto como una especie de ficción. No señor, es una realidad y el asunto no ha hecho más que comenzar, estemos ojo avizor y ya saben que la policía en general y científica, en particular, de hoy y del mañana, será mucho más relevante, necesaria y por tanto respetable de lo que lo ha sido siempre.

Ahí están los delincuentes usando la imagen de la Agencia Tributaria. Espero que haga algo más la Agencia por proteger su nombre. También utilizan la del Banco Santander, todas las que puedan, está abierta una nueva vía de delitos que nos obliga a todos a abrir mucho más los ojos. Las nuevas tecnologías son sin duda algo imprescindible pero algunas de sus utilizaciones demuestran aún en mayor medida qué miserables son muchos seres humanos y cómo tenemos que sufrir una “represión” necesaria, legal, aunque nos parezca desagradable.