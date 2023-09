Los españoles, a verlas venir, no se les puede pedir más

Tampoco se le puede pedir más a un pueblo. Millones de personas son muy influenciables y lo primero que desean es poder alimentarse y una vivienda digna. Techo, comida, trabajo, son las primeras necesidades elementales de la famosa pirámide de Maslow: en la base, tener aire limpio para respirar, sosiego, descanso, sexo tranquilo, comida, homeostasis que es una especie de armonía entre lo interno y lo externo. Después hay otros factores relevantes: seguridad y autorrealización. ¿Tienen todo eso los españoles hoy? Tenían algo después de esa maniobra de cambiar todo para que todo siguiera esencialmente igual que fue la Transición, una maniobra dirigida a que se olvidara en lo posible el pasado y se mirara al futuro. Todo se ha torcido en parte por la demagogia de Zapatero y de Sánchez, en parte porque la Transición no retomó bien los problemas de España, en parte porque el bipartidismo estimuló al monstruo del separatismo.

Después llegaron las crisis: el viejo terrorismo de ETA, las reconversiones industriales, el nuevo terrorismo islamista, la crisis de 2008, las guerras en Oriente Medio, la pandemia, la guerra de Ucrania, las corrupciones galopantes de unos y otros, la quema de Cataluña con las fuerzas del orden atadas y vapuleadas, la Inteligencia Artificial con sus cambios velocísimos y continuos. Y todo lo que me olvido. Eso origina lo que se llama un desvalimiento, una depresión colectiva, un cerebro humano normal no puede con tanto acontecimiento ni con la forma de presentarlos los medios de comunicación que lo dramatizan todo mucho más para vender y añaden sucesos diarios que existen pero que los colocan en primer plano, muy exagerados, empezando por la Dana o gota fría y terminando por asesinatos continuos y sucesos en general a los que no se les buscan causas que aminoren algo la incertidumbre y el temor, son sólo personas convertidas en números y rituales y hechos luctuosos, sin más. Y esa lucha civil mediática que no cesa un día y otro... Esa guerra del 36 que no termina nunca y los medios echando leña al fuego.

El pueblo español en general creo yo que casi ha llegado al límite y está a la espera, a ver qué pasa con este follón, con estos miles de mensajes demagógicos y contrapuestos de una clase política embustera y manipuladora. Mensajes y personas así provocan un shock mental, son políticos dañinos que no se sinceran con los ciudadanos. Sánchez que no dice el camino que va a tomar a medio y largo plazo, Feijóo que se cree que somos tontos: se iba a reunir con Junts y ahora no lo hace porque se quieren separar de España como si eso no lo hubieran repetido mil veces antes y como, si se hubiera reunido con los parlamentarios, estos no le trasladaran de inmediato a Puigdemont las palabras del desgraciado Feijóo...

Ahora o hay elecciones anticipadas o la gente se quedará a verlas venir y si llega esa destrucción de España -que los españoles no acaban de creerse y puede que tengan razón- entonces, si llega y lo ven con claridad, tal vez haya reacción y no sé ni cómo será. Mientras, si la tropa está desmoralizada y deprimida no le pidas que vaya a la guerra porque ya está cansada de guerras y lo que quiere es descansar y verlas venir buscándose cada uno a sí mismo la paz y la tranquilidad que sus representantes no son capaces de darles.