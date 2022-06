Los festivales funcionan

Cuando en 1957, la Hermandad de los Gitanos de Utrera creó el Potaje Gitano, pocos podían pensar que iban a pasar a la historia por abrir una nueva etapa en el flamenco, en la forma de que los aficionados disfrutaran de este arte. Era una mera celebración, pero salió tan bien que decidieron hacerlo de nuevo y ahí andan todavía. Me cuentan que 1600 personas estuvieron el pasado sábado en el Colegio Salesianos de Utrera, que no está mal. Pero lo que es importante, es que los festivales lleven más de sesenta años haciendo las delicias de los aficionados y dando de comer a los artistas, tanto a las figuras como a los más humildes del cante, el baile y el toque. Se han perdido algunos, pero los más antiguos siguen ahí, en la pelea, como son los de Utrera, Mairena del Alcor, Las Cabezas, Casabermeja, Puente Genil o Lebrija. En parte por las ayudas de las instituciones públicas, aunque sean escasas. La Ópera flamenca no duró tanto, unos treinta años, desde mediados los años cincuenta a mediados de los sesenta del pasado siglo. Aquella etapa fue comandada por figuras como la Niña de los Peines, Vallejo, Marchena y Valderrama, y la de los festivales, por Mairena, Fosforito y la Paquera de Jerez, entre otros muchos. Cuando comencé a ir a los festivales, en los setenta, estaban en su máximo apogeo, con fenómenos del cante como María Vargas, la Paquera, Lebrijano, Menese, Morente, Camarón, Agujetas o Naranjito de Triana. Ibas una noche al de Mairena o Lebrija y regresabas a casa borracho de cante. Eran, eso sí, festivales maratonianos y no muy bien organizados, pero con un ambiente festivo que enganchaba. Disfrutar del cante, el baile y el toque al aire libre, al fresquito, en los pueblos, con el chiringuito al lado o la nevera cargada de cervezas y tinto. Recuerdo con cariño al célebre Bizco de la Borrega, de Lebrija, repartiendo pan, vino y morcilla. Lo veías y era como si se apareciera la Virgen. Te encontrabas a artistas y aficionados de toda España y llegabas a casa por la mañana. Si ibas a la Parpuja de Chiclana, al mediodía. Con sus defectos y virtudes, los festivales funcionaban. Siguen funcionando, aunque ya no haya aquellos carteles magníficos, porque no hay ya figuras como aquellas. Digo con sinceridad, que hoy es difícil que un festival me haga salir de casa para hacer cientos de kilómetros en una noche y gastarme sesenta euros. Es verdad que ya no soy un niño, pero es que los festivales no son como los de mi adolescencia. Pero siguen ahí, en la brecha, en los pueblos, al fresquito, lo que no deja de ser un milagro.