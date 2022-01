Los flamencos y las cámaras

El programa Caminos del flamenco, del segundo canal de Televisión Española, cuya nueva temporada, al parecer, se está grabando o se va a grabar ya, no le paga a los artistas que participan en él. Lo que no entiendo es que participen, salvo por el tema de la promoción. Pero hay maestros que no necesitan promoción sino dinero para vivir, pagar el autónomo y comprarse trajes con los que salir guapos en los teatros. Una cosa es que te hagan una entrevista en un programa de televisión y otra muy distinta es participar en una serie de varios capítulos que luego Televisión Española podrá vender o comercializar en algún que otro formato. Si cobran los presentadores, ¿por qué no los artistas que participan? El programa recibe muchas críticas por parte de los aficionados en las redes sociales, y también elogios. Si Televisión Española va a continuar con él es porque está teniendo un buen seguimiento, a pesar de las críticas. En el programa de ayer, según estas críticas, se echó en falta a artistas sevillanos como José el de la Tomasa o Aurora Vargas. Sin embargo estuvieron Kiko Veneno y La Tremendita. No sé qué hace el cantautor catalán en un programa de flamenco dedicado a Sevilla. No estuvo el único gran maestro que nos queda en Sevilla, José el de la Tomasa, aunque según su hijo Manuel, grabar, grabó. También grabó para la película Flamenco, de Carlos Saura, y al final no apareció. Luis Adame, dueño del célebre Tablao El Cordobés, de Barcelona, está mandando sus quejas a la tele pública porque entiende que no se puede ignorar esa casa en un capítulo del programa dedicado a Barcelona, como han hecho en el segundo de esta serie. También ha habido muchas críticas a ese capítulo, como el primero, dedicado a Cádiz, en el que dejaron fuera a Juanito Villar, el máximo exponente del cante de la Tacita. Y a otros tan importantes como él. Y es el que el programa no es una serie sobre la historia del flamenco, que quede claro, sino un espacio musical hecho a la medida de Miguel Poveda, para su promoción y lucimiento, y punto. No es un programa para los verdaderos aficionados. Hay artistas que se han negado a ir, como Mayte Martín, algo que le honra. Pero muy pocos son capaces de ser tan coherentes como ella, y por eso es tan grande.