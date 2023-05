Los “ganchos” Sánchez y Muñoz

El PSOE se ha ido a la izquierda, parece la socialdemocracia de Marx antes de cambiarse el nombre para irse al comunismo. Se le nota que tiene líneas rojas que no traspasa porque sigue siendo rosa, de un rosa más intenso que antes y con más espinas o por lo menos con espinas que pinchan más que las de Felipe y demás servidores del orden mundial antiguo porque ahora hay otro: el de la derecha contra la derecha en el que no se puede descartar a la socialdemocracia, de hecho, entre todos lo han construido a base de ideologías cuchara que ni pinchan ni cortan, por ejemplo el paso de ZP a Rajoy fue eso. Vox ya es otra cosa pero no ha gobernado como ha sucedido y sucede en Italia, Polonia, Hungría, Brasil, EEUU cuando Trump y ahora Chile y lo que nos espera porque la gente se siente muy insegura y con razón.

El caso es que para ganar unas elecciones es importante el aspecto, el personal es muy sensible e interioriza y personaliza un porte; como nadie lee los programas electorales ni demasiada prensa de todo tipo ni libros serios... Cuando pensamos en el aspecto, ¿quién sale ganando? El PSOE. Las y los de Podemos son antipáticos y mira que el dúo dinámico femenino Belarra-Montero es digno de verse pero es desagradable, sus formas de ser tan patentemente traumatizadas en relación al varón, tan con envidia de pene, tan peligrosas para la mujer misma, les han hurtado la belleza más importante: la interior y la inteligencia, la personalidad, parecen dos niñas mimadas del último año de bachiller que rabian y patalean ante cualquier imprevisto.

No le ocurre lo mismo al PSOE tanto a nivel estatal con Pedro Sánchez como a nivel local con Antonio Muñoz, alcalde hispalense. Da la impresión de que ambos no han hecho nada relevante y que lo han dejado todo para el final, una vez que han visto que el personal se inclina por el PP y no se hunde Vox por más fascistas de la más alta alcurnia que hayan desenterrado. Se parecen a esas películas que de pronto agarran carrerilla y te llenan de sorpresa y de dudas. Estos –dirá alguien- me están prometiendo mucho, ¿mira que si esta vez lo cumplen? Me da igual lo de ETA y el separatismo, yo lo que quiero es poderme comprar algo de lo que siempre he soñado y luego resulta que me habían estado engañando toda mi vida.

Las promesas se las proyectan un señor con buena planta al que todos los hombres menos el de Dolce Gabbana le tenemos envidia, llamado Sánchez, y otro de los que parece que nunca han roto un plato y que alguna vecina le va a llevar una sopita para que el pobre coma algo que con tanto trabajar por el pueblo se olvidó de vivir, como Julio Iglesias. Éste último se llama Antonio Muñoz, alcalde suplente de Sevilla. No ha hecho nada relevante y sin embargo algunas encuestas le dan la victoria.

¿Qué hay enfrente? Un triste, Feijóo, lo llaman moderado, pero en realidad es un hombre triste que necesita una o dos transfusiones de sangre a ver si le da por bailar una bachata o entonar una alborada, sea gallega o no, o una muñeira con gaita. Feijóo se parece a esos médicos que están impertérritos en su consulta, escuchándote y escribiendo en el ordenador para luego mandarte lo que todos: análisis, radiografías y vuelva usted en unos meses, adiós que hay más pacientes. Y ni una palmadita en la espalda.

Y José Luis Sanz ha estado muy invisible, sin espacio fijo en los medios amigos, como el pobre Antonio Muñoz que lo han visto tan necesitado que las voces de sus amos han demostrado que el PSOE sigue en forma en esto de la influencia mediática. Al menos se intenta. Sanz parece un negociante del Círculo Mercantil, de esos que yo veía en la calle Sierpes cuando niño. Ahora ya han cambiado de aspecto, para mejor. Sanz no, Sanz es un desconocido mientras que Muñoz parece que no ha roto un plato y se lo apunta todo a sus méritos.

La derecha es vetusta, la izquierda sonríe y eso mola. De ahí que Muñoz pueda seguir y que Sánchez por más barbaridades que nos endiña no se caiga en las encuestas. Y más si llega con la cartera repleta de dinero que es de todos, dicen los periodistas de derechas. No, si te parece va a ser de su bolsillo, también es de él, qué pesaditos están con eso del dinero de todos. ¿Acaso el que ganan los llamados ricos no es de todos? ¿Quién les compra los objetos que fabrican?, ¿quién se queda con la plusvalía ésa que algunos economistas afirman que no existe?

En suma, sonreír y tener aspecto de joven con porvenir y de yerno ideal es muy positivo para ganar elecciones. Miren Juanma Moreno y además Bonilla qué cara de felicidad nos envía siempre y qué mayoría absoluta tan chula ha logrado. Los tristes no ganan elecciones, señores Feijóo y Sanz, a menos que más que ganarlas las pierdan los otros por hartazgo parcial.