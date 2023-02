Los Goya o cómo ganarse el cielo

Al margen del cine, la entrega de las cabezas de Goya es una muestra evidente del dominio del pensamiento débil de la posmodernidad. La derecha sigue con la batalla perdida en este aspecto tan clave que han sabido capitalizar las que se autodenominan izquierdas y es un asunto clave porque apunta al corazón y no a la cabeza. El corazón mueve a la mayor parte de los seres humanos. El corazón domina desde abajo y es capaz de vencer al más fuerte de los mortales como la famosa Cleopatra hizo con César y Marco Antonio o alguien que maneje bien su paranoia puede lograr de un alma supuestamente fuerte y noble. Una cosa es la compasión racionalmente guiada y otra el oportunismo de utilizar a personas discapacitadas y perseguidas por su condición sexual, por ejemplo, para con ello adoctrinar, darse de modernos o ganar votos.

Por mí que vengan todos los años los Goya a Sevilla, es una ciudad ideal para eso con los tópicos que encierra y su magnífica riqueza patrimonial, su infraestructura hotelera y la novelería de sus habitantes. Los Goya estimulan la creación de puestos de trabajo -muchos de segunda- y aumenta la alcancía ciudadana: 57 millones dicen, más el marketing y la atracción a base de modelitos originales, fresquitos, y demás gansadas que nos llevan a ese mundo de los cuentos de hadas y triunfadores, precisamente desde quienes luego se dan de modernos premiando películas o documentales favorables a lo que se supone que todos los demás menos ellos rechazamos: los minusválidos, los homosexuales, los muy gordos, los muy flacos, la mujer oprimida, los discapacitados, los presos, los inmigrantes...

Este personal de los Goya completa a ese otro mundo de las señoras de los señores ricos que, con sus abrigos caros, plantan mesas petitorias en la calle para que los paganos ofrezcamos óbolos a favor del marginado. Con las mismas puestas en escena de los ricos, imitando los fastos de la burguesía ignorante que desde el siglo XIX, sobre todo, fue conquistando el poder del dinero imitando a su vez a la nobleza venida a menos, este personal de los Goya logra convertirse en el zar de los engañabobos a base de tenernos varias horas insoportables ante el televisor aguantando lo inaguantable.

¿Y por qué aguantamos? Unos porque trabajamos bastante con el coco y nos seduce distraernos con este personal que a base de sofismas mezcla el cine con consignas partidistas; es que para criticar hay que conocer el fenómeno al que se pretende criticar. Otros por puro deseo de ser y estar donde quisieran estar y ser. Otros simplemente para relajarse. Otros porque la vida es asquerosa y por lo menos esta imagen de cartón piedra con purpurina te la hace olvidar un poco si te dejas llevar por las apariencias.

Sea como sea o por lo que sea, el caso es que los Goya sirven para ganarse el cielo porque vencen siempre por agotamiento del receptor. Es un sacrificio digno de ser tenido en cuenta por San Pedro. A su vez, sus protagonistas proyectan buenas causas, solidaridad con el vulnerable, otro motivo más para ganarse el cielo. Esto último me lleva a solidarizarme con todos esos concursantes actores y actrices que se quedan sin premios porque hay que dárselos a los vulnerables. De vez en cuando se veían fugazmente en pantalla unas caritas que me lo estaban diciendo todo. Pero como de esto no se puede hablar porque entonces vas al infierno, a aguantarse y a joderse o, lo que es lo mismo, agua y ajo.