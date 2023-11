Los Grammy desde Sanlúcar

Ayer me preguntaron muchas personas que si no había sido invitado a los Grammy Latinos. No, por lo general no suelo ser invitado a estos saraos. No hubiera ido, porque tenía que estar en otra entrega de premios, los Premios Internacionales de Flamenco de la Escuela Flamenca de Andalucía (EFA), donde la Junta no ponía ni un euro, lo puso todo para que le dieran a Niña Pastori el Grammy al mejor álbum de música flamenca. Yo no quería ser testigo de esa chapuza latina tan cara, sino de la emoción de Merche Esmeralda al recoger su premio, acordándose de Juana la Macarrona y sus fatigas. Del brillo en los ojos de Serranito. De los nervios de la diseñadora de moda flamenca Pilar Vera. De la serenidad de la joven cantaora María Terremoto. De la actitud modesta de Carles Benavent, Jorge Pardo, Rubem Dantas y Tino di Geraldo o de la luminosa dicción de Blanca del Rey. Nunca he estado donde está el negocio del flamenco, sino con los flamencos de verdad. O sea, con los tiesos de la historia de un arte al que quieren vestir de lentejuelas. Ayer en Sanlúcar se estaba yendo el sol y aún había genios de la música flamenca en las tabernas o cafeterías con el galardón en la mano. Presumiendo, sí. Sintiéndose orgullosos de ser flamencos. Lo otro, lo de FIBES, es el negocio de la música. Que no es que sea algo malo, no. Pero es un sarao nada flamenco. Dos días en Sanlúcar, la tierra del genio don Manuel Muñoz Alcón, te dejan el cuerpo para poder afrontar la dureza de la vida. Ni me acordé de lo que iba a ocurrir en el Congreso de los Diputados, porque desde Balbino es una tontería pensar en los mafiosos. Hoy he visto el número de Rosalía, su versión de la canción más espectacular de la señora Jurado, amarchenada, y me he dicho: hay que seguir trabajando por los tiesos. Cambiar ahora, a estas alturas, es una tontería.