Los hackers no morirán nunca

Son los “nuevos” delincuentes. Cada vez habrá más y no van a morir nunca como nunca mueren los ladrones “normales”, los de guante blanco. O los asesinos. Hay una forma de combatir algunas de sus actividades pero no es policial y muy difícil de lograr por no decir imposible. El ser humano siempre ha sido un ladrón en potencia con sus semejantes. Si hace miles de años alguien veía que uno de sus prójimos regresaba a casa, después de extenuantes horas, cargado con la caza que había logrado y podía matarlo para ahorrarse el esfuerzo, ¿por qué no hacerlo? Y lo hacía, hasta hoy, corregido y aumentado, se prolonga el fenómeno. En aquellos tiempos -y posteriores- el ladrón, si lo cogían, era de inmediato ajusticiado, ahora una amalgama y un laberinto de leyes lo impiden, nos hemos civilizado pero no hemos terminado con el problema y el ladrón se ha adaptado a las circunstancias.

El Ayuntamiento de Sevilla ha sido asaltado por una banda de ciberdelincuentes. Había un programa para intentar evitarlo pero ni Juan Espadas ni el que quería tanto a Sevilla pero perdió y se fue a Madrid, creo que se llamaba Antonio, me da igual, no me gustan esos tipos oportunistas..., ni Juan ni Antonio previnieron el problema. Dice IU que costó casi 300.000 euros la aplicación y que tienen la culpa de que no se instalara el PSOE y el PP. El PP acaba de llegar pero hay que meterlo en el bote para disimular, no sea que se enfaden en Madrid. Puestos a echar culpas, también la tiene IU por no haber insistido una y otra vez en que se pusiera en marcha el “antirrobos”.

El asunto de los hackers del ayuntamiento está ahora en manos de la policía experta. Jamás acabarán con este personal, es más listo que la propia policía, son nuevos sistemas de robos derivados de la condición humana y de las brechas socioeconómicas. Los bancos roban legalmente y estos roban o intentan hacerlo como pueden. Se roba en la cúspide de la pirámide y en la base, robó el PSOE con los ERE y Pepe Pérez hurtó una gallina para poder comer. El robo es inherente al humano. Las revoluciones progresistas se echan a perder por los robos, no sólo porque el Poder mundial las reprima y las castigue.

No sé si ha sido por este ataque al ayuntamiento hispalense pero los hackers están llevando a cabo una intensificación de sus ofensivas esta vez a los correos privados. Ya estamos otra vez con que saben todos nuestros secretos, que nos masturbamos, que nos vamos de putas, que visitamos páginas pedófilas, de señoras del sexo, de señores buenorros, y que todo eso va a salir a la luz para que lo vean los amigos y tus jefes si no pagas en bitcoin tanto dinero. Al margen de pasar del tema, una forma de intentar obviar a estos extorsionadores es cambiar el concepto de privacidad y de aceptar con naturalidad lo que se es. La privacidad no existe ya apenas, salvo cuando vamos a hacer de cuerpo y eso si no hay cámaras en el excusable. Basta con que todos ignoremos esas amenazas y con que víctimas y destinatarios nos riamos si las hicieran públicas para que los bandoleros de turno comprobaran que su discurso no sirve para nada y han de cambiarlo. Sin embargo, eso tal vez sea imposible, los humanos disfrutamos con las desgracias ajenas y con el chismorreo que fue muy útil en su tiempo para empezar a comunicarnos pero que ahora se ha convertido en el rey del morbo, en un entretenimiento con el mal ajeno -aunque se sea inocente- que ofrece dividendos a los medios de comunicación y un factor para hundir reputaciones. En ese río revuelto ganarán siempre los pescadores de dinero que ahora se llaman hackers, entre otros nombres.