Los huesos del Valle de los Caídos

Los huesos de republicanos fusilados en la guerra civil que están enterrados en el hasta ahora Valle de los Caídos (hoy Cuelgamuros) comienzan a hablar. Gracias a la ciencia sabemos ya nombres que un día fueron personas vencidas por el otro bando y aniquiladas. El Diario.es lo cuenta hasta con pasión cuando recoge que uno de los familiares de uno de los identificados manifestó que estaba deseando abrazar los huesos de su ser querido. Es duro todo esto si llevamos a cabo un ejercicio de empatía con quienes desean tener la certeza de que lo que queda de quienes un día significaron un ejemplo a seguir está en lugar seguro adonde siquiera llevarle unas flores. Ahora habrá quien dirá que en el bando nacional también hubo víctimas y que dónde están esos huesos. Si la disposición legal que permite desenterrar huesos de aquella contienda se llama Ley de la Memoria Democrática y la ley es igual para todos no puede ser únicamente para una parte porque entonces eso se llama sectarismo, prevaricación, indefensión, venganza, en lugar de reconciliación.

En otro de mis textos conté cómo en 1974 el Partido Comunista de España (PCE) -en el que militaba entonces, no reniego de mi pasado- nos dio a sus periodistas clandestinos una consigna: hay que hablarles a los españoles de reconciliación. Así lo hicimos, yo mismo escribí hacia 1975 un artículo con ese nombre en este diario, que no conservo: “La reconciliación” se llamaba. Carrillo llegó a España, primero fue detenido y más tarde puesto en libertad y el PCE legalizado. Ofreció una rueda de prensa con la bandera comunista junto a la que iba a ser constitucional, no había ni constitución entonces.

Hemos ido hacia atrás, podríamos haber superado ya aquello que pasó hace casi noventa años y ahí seguimos por culpa de unos cuantos nombres que pasarán a la Historia de España por esta canallada de tenernos enfrentados en este tema y en otros: Zapatero, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... Sin ellos Vox no tendría el sentido ni la fuerza que ahora posee, los que utilizan el fantasma de la llegada del fascismo son quienes han estimulado su nacimiento. Es más, el sentido de sus existencias se lo da el espantajo fascista, mirar hacia atrás, no hacia adelante para que España no sea la última en creación de empleo y sigamos viviendo sobre todo del turismo, como con Franco, más el dinero de la UE.

Han desenterrado a Franco como símbolo de que sin él no son nada, porque aquí puede haber muchas leyes progresistas pero lo primero de todo es tener un trabajo digno y un techo adecuado para vivir al tiempo que se suprime la pobreza y se incrusta ilusión en los jóvenes y orgullo en una nación que está dividida y, en parte, dirigida por quienes desean verla muerta.

Yo he sentido la dureza de haber tenido un familiar fusilado por los nacionales. Fue en Las Navas de la Concepción (Sevilla) y en su vecino pueblo, Constantina. El marido de una hermana de mi madre -mi tía- fue concejal republicano por Las Navas. Estalló la guerra y lo detuvieron. Mi tía, embarazada de una prima que murió de Covid, iba diariamente adonde suponía que estaba su marido encerrado para llevarle algo de comida y ropa. No la dejaron verlo. Un día, algún guardián se apiadó de ella y le dijo: “Señora, no venga usted más, su marido ya no está aquí”. Al parecer, lo habían fusilado poco después de detenerlo y no se lo habían dicho a la viuda, por piedad. Alguien tuvo la decencia de avisarla.

A mi tío lo mató una España retrógrada, la misma que provocó su decadencia y no dejaba de exclamar Dios, Patria, Justicia, cuando lo único que encerraba era miedo a la libertad y al progreso. Es la España que yo hubiera querido enterrar en 1975 y no que ahora unos impresentables que se llaman progresistas ni comen ni dejan comer. O todos los huesos fuera de las fosas o ninguno, acabemos ya con esto que a este país se le va a pasar el arroz. Cuelgamuros es el muro de la vergüenza en el que esperamos que nos fusile la Historia y del que cuelga una nación troceada.