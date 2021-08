Los jóvenes no son los culpables de lo que está pasando

¿Tiene alguien la culpa del tamaño monumental que ha alcanzado esta quinta ola? Claro que no. Tampoco hubo culpables cuando la primera ola paralizó el país y nos colocó al borde del abismo. Ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. ¿Alguien ha logrado que la curva se estabilice? ¿Han sido los jóvenes los que han doblegado esta curva de la quinta ola? Tampoco.

Los jóvenes españoles están siendo señalados por sus actitudes egoístas, maleducadas, penosas y poco gratificantes. Parece como si los jóvenes españoles fueran a ser un relevo generacional completamente desastroso. Pero creo yo que conviene hacer una pequeña reflexión sobre este asunto para evitar ser injustos.

En primer lugar, un dato objetivo es que no todos los jóvenes españoles son los que hacen botellón, se saltan las normas o son insolidarios hasta el dolor. Nuestros jóvenes estudian alcanzando niveles académicos extraordinarios, trabajan como mulas aunque el mercado laboral no es el más apropiado, cuidan de sus abuelos y de sus padres y de sus hermanos, son responsables ante situaciones de alarma sanitaria(la cantidad de solicitudes para ser vacunados ha desbordado todas las previsiones y el comportamiento de los más jóvenes durante el confinamiento fue ejemplar). No todos son los que vemos en las imágenes que nos ofrecen en los telediarios de las distintas cadenas de televisión.

Por otra parte, el número desproporcionado de contagios entre los jóvenes españoles es debido, entre otras cosas aunque de forma especial, a que ellos no están vacunados. Estaba dentro de lo normal que una ola de las importantes se cebase con ellos. Por supuesto, el cuidado que han mostrado es muy inferior al que deberían haber tenido. Y esta es otra razón por la que es injusto señalar a ese grupo aunque parezca que es justo al contrario. Porque ¿qué mensaje se les ha transmitido a los jóvenes españoles? Todo ha sido confusión, todo ha sido nadar entre dos aguas con la excusa de salvar veranos, semanas santas y navidades. Se les dijo que esto se había acabado (Pedro Sánchez dijo que habíamos vencido al virus hace un año), se les ha dicho que a ellos no les iba a pasar nada, se les dijo que estando vacunados los mayores no había peligro... A los jóvenes les han hecho un lío tan grande como a los adultos o a los ancianos.

¿Se ha explicado bien que nuestras vacunas no son esterilizantes? ¿Se logró hacer entender al conjunto de la sociedad que las vacunas eran muy eficaces aunque no al 100 por cien? ¿Hemos relajado las medidas sin ton ni son? Y los padres ¿hemos sabido transmitir a nuestros hijos qué problema tenemos entre manos o hemos querido que fueran felices y hemos decidido que hagan lo que les venga en gana (esto es un clásico entre los padres actuales, confundir la felicidad con poder beber sin tino o fumar costo)?

Es verdad que no entusiasma demasiado algunas cosas de las que están pasando, es verdad que la gestión de la pandemia ha sido bastante discutible en algunos casos. Pero la culpa es de todos o, si me apuran, de nadie. El verdadero causante de tanto dolor y miseria es el SARS-CoV-2. No hay más.