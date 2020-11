Adriana Lastre –perdón, Lastra–, dijo hace unos días que en el Partido Socialista hay ahora otra generación, y supongo que lo haría extensivo al Gobierno actual. Lo dijo en referencia a las declaraciones de determinados barones del partido, que no están de acuerdo, como la mayoría de los españoles, en que pacten nada con EH Bildu y Esquerra. Es verdad que hay barones que ya no pintan nada en el Gobierno, pero se supone que sí en el partido y deberían tener otra consideración por parte de quienes ahora mandan, como la Lastra. Que opine Felipe González sobre este asunto, el de los pactos de Sánchez con los citados partidos, es algo que debería verse normal porque, al margen que fuera presidente del Gobierno y secretario general durante años, es un ciudadano con derecho a opinar de lo que quiera. Salen en defensa de Indalecio Prieto y Largo Caballero, que están enterrados desde hace décadas, porque les han quitado una calle o un busto, y mandan a callar a Felipe González, Alfonso Guerra y los barones con el pobre argumento de que, como dijo ayer Carmen Calvo, la política ahora es otra historia. Pero lo de Adriana Lastra tuvo su gracia porque habló de nueva generación, o sea, nuevos valores, frescura o nueva savia. De los juveniles del PSOE, vamos. Veamos la edad de los nuevos valores: Calvo, 63. Robles, 67. Celaá, 71. Ábalos, 61. Marlaska, 58. Escrivá, 60. Planas, 68. Duque, 57. Illa, 57, y Campo, 58. Si fueran futbolistas no jugarían ya ni un campeonato de veteranos.

Mira que soy poco felipista, pero entre todos no le llegan a las rodillas al político sevillano. En cuanto a lo que dijo ayer la vicepresidenta Calvo, de que la política hoy es muy distinta a la del tiempo de Felipe, es totalmente cierto. Pero en aquellos años había que hacer política de verdad y González la hizo, con sus aciertos y errores. Salíamos de una dictadura de cuarenta años y España era un país atrasado, al margen de Europa y con todo por hacer. Teníamos a la banda terrorista ETA matando en democracia y poniendo muertos sobre la mesa casi a diario. Era admirable ver a Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Manuel Fraga y Felipe González en perfecta armonía para cambiar el país y dejar atrás una terrible guerra civil y cuarenta años de brutal represión franquista, un régimen que intentó acabar con una ideología a base de plomo. Y ahora viene una señora o señorita como Adriana Lastra, que le preguntan en qué ha trabajado y dice que no habla de su vida privada, a decirles a aquellos héroes de la Transición que se metan la lengua en el culo. Este nefasto Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, con el apoyo de independentistas catalanes y la ultraizaquierda vasca, se está cargando el país y dicen los juveniles del partido, con la animadora Lastra a la cabeza, que “somos otra generación”, o que “ahora es otra historia”. Es decir, mandándolos a callar como si ya no pintaran nada en el histórico partido fundado por Pablo Iglesias, el tipógrafo y sindicalista ferrolano. Conste que a veces me fastidia que los ex presidentes den la tabarra, pero en momentos como el que vivimos, es perfectamente entendible que quieran opinar sobre la situación por si vale de algo la experiencia.