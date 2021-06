Los López-Izquierdo: una saga de arquitectos y artistas en la Fundación Valentín de Madariaga

Hasta el 27 de junio, permanecerá abierta en la Fundación VALENTÍN DE MADARIAGA una excepcional exposición. Es excepcional porque es muy poco frecuente que durante cinco generaciones continuas, los descendientes –en este caso del iniciador- de una saga de autores, continúen alguna de las líneas emprendidas por su antepasado.

En concreto esta, la de la familia de los LÓPEZ-IZQUIERDO, iniciada por MARIO LÓPEZ BLANCO, uno de sus hijos –ENRIQUE- uno de sus nietos´-ENRIQUE- quien ya unió los apellidos, tres de sus bisnietas –CORO, PÍA y ALICIA- y (de momento) tres de los tataranietos: CORO, MARIANA y un primo de estas: MARIANO.

La arquitectura, la decoración, la pintura, la escultura, el grafismo, la fotografía o el cine: las artes a las que se han dedicado, no han sido sólo un legado familiar sino que en la medida que lo han hecho, también han formado parte de la cultura de este país. De otra manera no se tendría completo el panorama del modernismo, art decó, las derivaciones del Movimiento Moderno, el racionalismo, ..., etc. considerando el que afortunadamente alguna de sus creaciones aún pueden verse.

Más raro todavía es el que se conserven dibujos, proyectos, planos, láminas dibujadas o pintadas por alguno de los antepasados. La antigüedad: más de un siglo y medio desde las primeras obras fechadas en la década de los 80 del XIX, a las últimas del siglo XXI (alguna realizada a comienzos de este mismo 2021 en que nos encontramos); las cuestiones técnicas de conservación de las tintas y el papel; los cambios de domicilio, los repartos testamentarios, ...teniendo en cuenta que se trata de un Archivo y Colección particular, lo que supone un “mirlo blanco” en el panorama español. Por eso, es una suerte el que se conserve y se dé a conocer. Ambas cosas.

Todos los que presentaron las obras el día de la inauguración: VALENTÍN DE MADARIAGA PARIAS, Presidente de la F.V.M. y también arquitecto; SUSANA CAYUELAS, por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, ISABEL OJEDA, por parte del Excmo. Ayuntamiento y CORO LÓPEZ-IZQUIERDO BOTÍN, comisaria de la muestra, coincidieron en destacar el que haya sido aquí, en Sevilla, la primera vez que se expone la selección de las obras de todos, gracias a una serie de circunstancias que lo han hecho posible –entre ellas el ser compañeros de estudios PÍA y VALENTÍN- aunque haya debido esperarse a que se rebajen las medidas de control sanitarias, desde la aparición del C-19.