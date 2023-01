Los macrodelincuentes se van de rositas

Por el camino que vamos tendremos que rebajar la pena a muchos presos y soltar a otros. A ver, ya de delitos gordos, contra la convivencia y la democracia, ¿cuáles quedan? Creo que determinados crímenes, ser rico y no pagar a Hacienda, sobre todo los ricos que menuda han cogido con los ricos cuando los odiadores de la riqueza pueden llegar a fin de mes, ahorrar y tener pensión vitalicia sin que se les descuente nada por su bisoñez y falta de formación. Si puedo organizar un levantamiento contra el Estado y no pasa nada, salvo que te dan unos cosquis por desordenado; si puedo simpatizar con organizaciones armadas ilegales que han matado a un montón de gente y después aprobar los Presupuestos Generales del Estado; si puedo agredir a una mujer o cosas peores y pelillos a la mar; si puedo denunciar a un compañero de la universidad porque tengo la impresión de que está alabando a Franco o a Hernán Cortés y eso no me convierte ni en un soplón ni en un Torquemada, resulta que el derecho de pernada y la patente de corso están más cerca.

Pronto comenzarán las clases del segundo cuatrimestre en la universidad. Han salido de la cárcel los que entraron en ella por vulneración gravísima de la Constitución; han permitido que los miembros de ETA estén más cerca de sus familias y algunos han sido excarcelados. Si Puigdemont y Junqueras pueden pasearse y pisar de nuevo las calles de Cataluña, ¿cómo le voy a decir yo a un alumno que haya suspendido -que son bastantes- que no lo voy a aprobar? El suspendido se planta frente a mí y me dice toda clase de inexactitudes y mentiras pícaras: que si ha tenido Covid -esta excusa ya en decadencia-, que si está trabajando y le es imposible venir a clase y a tutorías ¡en cuatro meses!, que si ha estado en el extranjero y, claro, ya se sabe que ahora no tenemos medios para comunicarnos con el profesor. En fin, patochadas y, lo más grave, la persona que me las está largando tal vez tenga un 1 o un 2 de puntuación en el examen.

¿Y si la criatura me dice que cómo no voy a aprobarla si perdonan a los que ayer fueron sediciosos y hoy son mártires de la libertad? ¿Y si es una alumna, se encabrona, y le da por decir que he abusado de ella aunque sea psicológicamente? Ya hace años que algunos colegas de unas y otras universidades toman precauciones en las tutorías para que esto no ocurra porque si ocurre, como la nueva dictadura está llegando a la universidad, un profesor puede ser destruido antes del tiempo que empleaba Franco para quitarle las cátedras a eminentes cerebros, con el agravante de que ahora sería peor: no te destruyen por tu eminencia sino por ser un asqueroso delincuente machista, de presunto nada, delincuente, primero disparan y luego preguntan. Aunque te apliquen el patinazo del “sí es sí pero no” el mal ya está consumado para siempre.

Con el ambiente de destrucción de penas muy relevantes que estamos viviendo no me extraña que se estimule la delincuencia de guante blanco y hasta la violencia contra la mujer y la violencia en los colegios y en las movidas, sobre todo si quien la ejercita está ligado de alguna forma al gobierno y adláteres. Los que vamos por libre nos tendremos que atar los machos o ir acompañados por un notario. Incluso no me extrañaría que suceda lo que vi en la Universidad del País Vasco (UPV) cuando ETA atentaba a todo plan: un profesor llegaba al aparcamiento y le examinaban las partes bajas del vehículo, lo acompañaba un agente a clase, lo recogía cuando finalizaba, lo llevaba al parking de nuevo y no se subía en su coche hasta que no examinaban otra vez el auto.

Parece que podemos llegar a extremos inimaginables con estas dos Españas renacidas. Y seguiremos llamando democracia a lo que estamos viviendo y a lo que está por llegar.