Los mayores de 59 no sobramos

¿Se puede saber qué hacemos en este mundo los mayores de 59 años? ¿Para qué servimos? En teoría, para mucho, en la práctica, para agarrar Covid y lo que sea, para gastar dinero público en medicinas, hospitales y pensiones, para que nos hagan un ERE por viejos (y antes de los 59 también), para ser taxistas de nuestros nietos y, algunos, de sus hijos porque ahora se es padre o madre muy tarde, cuando el arroz está pasado y no está uno para trotes de niños llorones de día y sobre todo de noche. Eso de cada cosa a su tiempo pasó a la historia, debe ser porque es verdad que el tiempo es relativo y, en el fondo, se trata sólo de una ilusión que ideamos para entendernos.

Los mayores de 59 años estamos ahí para apagarle los fuegos al gobierno, apoyando con nuestras pensiones a nuestros hijos y nietos; estamos para pasarle al pariente o a la parienta, más a los hijos, sus cuotas de manutención si estamos separados o divorciados, somos una Seguridad Social en la sombra, pero si somos nosotros los que necesitamos a esa SS nos dan unas citas para cuando ya no haga falta porque haya empezado el Juicio Final. Los mayores de 59 estamos ahí para que cada día que nos levantemos nos duela algo porque, como afirma el dicho popular que oí hace poco por boca de un venezolano, si después de los 50 te levantas y no te duele nada es que estás muerto.

Seamos sinceros, los mayores de 59 tacos casi no le interesamos al mercado ni a los gobiernos. Hasta los viajes del Imserso están bajando de calidad y encima votamos a las derechas y estamos desengañados de la vida, unos, y de la izquierda, otros, y del marxismo y del fascismo, lo que queremos es que se pare el mundo unos días y suene música celestial mientras que otros de menos de 59 desean que venga el flautista de Hamelin y nos lleve, flauta en boca, hasta el río más próximo para que nos vayamos tirando de uno en uno y en orden hasta que no quede nadie mayor de 59 años.

Por la edad, nos quedan ramalazos de sensibilidad social. Como Sócrates, envenenamos a nuestros menores con ideas filosóficas e históricas que en un mundo de carpe diem eterno se están enterrando en el olvido para que los cerebros queden uniformados por fuera y llenos de naderías por dentro que son esos algoritmos sin contextualizar o esas fantasías del éxtasis cibernético. El otro día vi a Iñaqui Gabilondo presentando un documental de propaganda del mundo digital patrocinado por Movistar+ y creía que iba a darle un orgasmo cibernético con ataque al corazón incluido. Qué entusiasmo le ponía. Este hombre es listo, es mayor de 59 años, pero se desenvuelve bien y se defiende de esta selección natural a la que estamos expuestos. Es capaz de venderle un bloque de hielo a un esquimal como cuando estaba en la SER.

La mayoría de los medios no nos quieren tampoco a los mayores de 59 años, saben que somos muy impermeables a la publicidad, sea explícita o implícita, es más difícil engañarnos, no somos una inversión de futuro en una comunicación basada en el show y en la guasa peregrina de unos muchachos que hablan más de sí mismos que del contenido de los programas que conducen. Y, además, lo que dicen son chuminadas, deberían de pagarnos por escucharlos. Qué vergüenza haber sido así porque los mayores de 59 años hemos sido así también, tenemos la ventaja de poder comparar y saber que fuimos bastante gilipuertas y que ahora que somos más sabios no van a poder con nosotros porque estamos en la flor de la vida, algo marchita, pero flor, torcida como un girasol repleto de pipas; somos un vino de reserva que se bebe a pequeños sorbos, somos los que nos hemos dado cuenta de que hay gente decente e indecente en todas las fases de la vida, somos los que nos reímos de nosotros mismos y de toda esta cursilería existente y los que sabemos de sobra que todo tiempo pasado fue peor y por eso ni nos vamos a morir así como así ni vamos a dejar que nos maten. Cuidado, que el tiempo sirve también para afinar la puntería y los mayores de 59 años atesoramos una puntería finísima, estamos vacunados contra todo, estupidez incluida. Hasta somos capaces de agarrar el Covid y de morirnos como acto de servicio a la hostelería y producción en general, así como para que la gente de menos de 59 años no cese en su feliz algarabía.