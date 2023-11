Los muertos de una vida

Hoy es el día en el que suelo ir al Cementerio de San Fernando de Sevilla no solo a ver a mi madre sino a muchas personas que han sido fundamentales en mi vida, aunque por otras razones. Mi madre murió hace casi siete años y no levanto cabeza, porque la echo mucho de menos, cada día más. No entiendo que estén llenas las residencias de ancianos o que haya tantas personas mayores viviendo solas, con lo que daría por levantarme cada mañana viendo a mi madre en su casa o en la mía. Ella prefirió la suya para acabar sus días, su televisor, su sillón, su patio lleno de macetas que ya no podía regar, y su cama. Cuando la visito en el cementerio, una o dos veces al año, sabe que también suelo echar mi ratito de charla con la Niña de los Peines, su hermano Tomás, su esposo Pepe Pinto, Gabriela Ortega, el Niño Ricardo, el Carbonerillo, Farruco, Antonio el Bailarín o Antonio el Chocolate. Son algunos de los muertos de mi vida. También suelo ir al Cementerio Municipal de Arahal para ver a mis tíos, los hermanos de mi padre, y al de Palomares para ver a la única hermana de mi madre, la Chacha Ramona.

Alguna vez me planto en San Fernando a ver a Camarón o en Algeciras a charlar con Paco de Lucía, y hace un año estuve con Enrique Morente en Granada para cantarle, sentado en su tumba, roto de dolor, la Elegía a Ramón Sijé: “Yo quiero ser llorando, el hortelano”. Iría a Sanlúcar de Barrameda para abrazar a Manolo Sanlúcar, pero fue incinerado y ni siquiera podemos ir a ver su nombre en una lápida. No hace mucho que estuve en el Cementerio Municipal de Mairena del Alcor para charlar con don Antonio Mairena y tengo pendiente ir al de la Almudena de Madrid a ver a Don Antonio Chacón, el más grande del cante andaluz. Son los muertos de mi vida y jamás voy a dejar de ir a verlos, aunque sepa que en esas tumbas ya no hay nada más que huesos, si acaso. El día no está para visitar cementerios y cuando llueve y no es posible la visita, como vivo en el campo, veo que hay más pájaros de lo normal revoleteando en la ventana de mi salón, desde donde veo todo un verde pinar. Creo que vienen a visitarme reencarnados en esos pájaros. Los muertos de nuestra vida siguen vivos en los que no los olvidamos nunca. Mi madre está en mí y cuando tengo ganas de cantar en casa, están también el Carbonerillo, Rebollo el de Moguer, Marchena o Vallejo. Los muertos que se quedan solos, es porque no tienen quienes se acuerden de ellos.