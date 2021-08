Los negacionistas heredarán la Tierra

He hablado con un negacionista de las vacunas contra el Covid y estoy muy contento, tenía mis dudas sobre la supervivencia de mi especie y ahora estoy convencido –o casi- de que no será así gracias a ellos. Las personas como yo, tontopitos absolutos, tarde o temprano experimentaremos los efectos de esas sustancias que vienen en la composición de las vacunas para matarnos y que la Tierra se vacíe de tanta gente que hay que ver la cantidad de gente que somos, sólo hay que comprobar la barbaridad de personal que nace al cabo del día en el mundo, menos en España. A pesar de ello, “olle” -que dirían los de Martes y Trece- no hay problema, nos entrará una alferecía y la cascaremos tarde o temprano. Sin embargo, quedarán siempre los negacionistas y otras personas superiores y la raza mejorará puesto que son los humanos más inteligentes, de ahí que no se hayan puesto las vacunas, sea la que sea.

Si a los más inteligentes de los mortales –que no han picado el anzuelo- unimos los cerebros que han urdido nuestra muerte con esa matanza silenciosa que se irá produciendo, de la que le echarán la culpa a otro virus, ya tenemos la regeneración de la Humanidad, nos habremos muerto los seres inferiores, los torpes, y habrán quedado los mejores. Así se hacen las cosas y no esa chapuza que se inventó Hitler para gasear a los judíos, gitanos y comunistas que, ya ven, al final los dejó vivos y se han reproducido. Es que para matar hay que tener estilo, glamur.

El problema es que los de la raza superior tendrán que darse prisa con la vacuna en los países pobres, aunque tampoco creo yo que estén preocupados, una vez que nos hayamos muerto los idiotas sentimentales que creíamos en la ciencia y la ciencia nos mató, el resto sería una merienda de negros, literalmente, negros, indios, asiáticos y todos los superidiotas que no se hayan vacunado no porque no quieran o sean tan superiores como los negacionistas, de ninguna manera. No se han vacunado porque no tenían vacunas.

Bueno, ¿y qué gana el humano con todo esto? Está claro, ¿para qué quiere el mercado gente protestando porque las multinacionales arramblan con todo? ¿Para qué quieren en América Latina a indios e idealistas votando comunistas y narcoterroristas? ¿Para qué quieren los superhombres a sindicatos en Occidente dando la lata en un contexto donde ya con el teletrabajo y la Inteligencia Artificial no tienen sentido y además arman mucho escándalo? ¿Para qué tener que darle dinero a esas OSG -Organizaciones Sí Gubernamentales- que viven de matarnos a sentimientos de culpa sacándonos en la TV a la hora de comer a negritos y moritas desesperadas? ¿Para qué tanto personal consumiendo si el mundo puede ser más tranquilo si menos gente tiene tanto o más dinero que los miles de millones de personas que somos ahora? El consumo va a ser el mismo y en el fútbol por fin existirá la superliga en lugar de tanto tuercebotas por esos campos, militando en equipitos de poca monta.

Sin tanto estorbo valdrá la pena arreglar el cambio climático, pero si es que el problema no es el cambio climático sino las masas que lo quieren todo envasado en plástico y no saben vivir si no es consumiendo porquerías. Tras la muerte de todos los papafritas que sobramos quedarán los humanos de élite como Pedro Sánchez, George Soros, Belén Esteban, Miguel Bosé, Victoria Abril, Eric Clapton, Isabel Celáa, Herman Tertsch y por supuesto la reina de Inglaterra, Putin, Ana Patricia Botín, Christine Lagarde, Alaska y Xi Ji Ping porque las vacunas de este personal -los que se la hayan pinchado- son de pega. Ah, y Maruenda e Inda.

El problema aquí va a estar en si los miembros de ese personal se van a llevar bien entre ellos o alguno inventará otro virus para mandar a los demás al Averno. No, si al final esto va a ser como el título de la película: El último (o la última) hombre (o mujer) sobre la Tierra. ¡Y a ver cómo volvemos a empezar si no quedan existencias de cigotos humanos en los laboratorios de Bill Gates y los almacenes de Amazon han sido destruidos en una guerra de todos y todas contra todos y todas!