Los números de la muerte

Pues esto es la vida, al menos en los momentos actuales: números, sociedad cuantitativa. Horizonte 2030, Horizonte 2050, 5 mujeres asesinadas en España en una sola semana por la violencia del varón, al menos 230 palestinos muertos, de ellos 65 son niños; 12 muertos israelitas, incluido un niño de cinco años, se acabó esa “guerra” con el resultado de Israel 230, Hamas 12. En Ceuta, ni se sabe, 15, 20, niños y hasta bebés. Ah, y a estas alturas, en España, casi 40 muertos por Covid, todavía, 40 muertos debido a esa pandemia que dice la OMS que se pudo evitar. Vamos mucho mejor pero a veces me acuerdo de quienes no lo han podido ver.

Números que encierran detrás significados importantes porque ellos sólo son significantes, es decir, la punta de un iceberg bien profundo cuya profundidad nunca se le enseña a los públicos ni se le explica continuamente, de forma tan machacona como se proyectan números día a día, que aumentan la angustia del ciudadano. Ya saben que la existencia crea ansiedades varias. Por supuesto, buenos ratos también, pero como lo que buscamos todos es vivir lo más a gusto posible habrá que centrarse en lo que nos aporta malestar y dolor. Pues verán, si las causas de ese malestar nos las explicaran de verdad, a la ciudadanía más consciente les disminuiría su estado de ansiedad porque, cuando se razona algún asunto, viene después la posible solución al problema, si entramos en una selva sin saber nada de cómo defenderse en ese medio hostil, nuestro miedo es mayor que si nos han explicado cómo es ese medio, cómo comportarse ante posibles ataques o amenazas y con qué defenderse. Sólo el conocimiento nos empieza a proporcionar la libertad y un estado de ánimo a la vez gozoso y melancólico al que llamo melancolía gozosa.

Sin embargo, lo que parece lógico no lo es. Debe haber alguien que cree que los números, sin más o con poco más, venden en mucha mayor medida que la razón y son además útiles para mantener a una ciudadanía encogida de temor, hibernada en su propia casa, en su propio país. Cuando leí los documentos de Horizonte 2030 me parecieron una simple muestra de lo sufrido que es el papel, una especie de tratado místico escrito en el aire. No he leído el Horizonte 2050, me asombra cómo los tertulianos ya tenían claro su contenido unas horas después de hacerse públicas sus 650 páginas. Yo estoy acostumbrado a leer y dirigir tesis doctorales con esas páginas y más pero no doy mi opinión hasta, al menos, un mes después de haberlas asimilado. Supongo que debido a esa torpeza no me han elegido contertulio. Las opiniones de los contertulios -a pesar del enorme talento que deben atesorar sus protagonistas- no eran de rigor, eran ideológicas, también he sido testigo en tribunales de tesis doctorales de cómo algún eminente colega que se notaba que ni se había leído el documento intervenía ideológicamente contra el doctorando que se lo había currado. Pero no me echen cuenta, yo no salgo en TV ni escribo en El País o en El Mundo, no tengo importancia.

Sí puedo decir dos cosas, una de cachondeo y otra totalmente en serio, basándome en la lógica que no suele aplicarse. La primera, que el documento 2050 me recuerda una película de Woody Allen en la que el padre de Woody se estaba peleando por abrir una lata de sardinas y el hijo le pregunta qué habrá después de la muerte: “¿Cómo te voy a decir qué habrá después de la muerte si ni puedo abrir esta lata de sardinas?”, le responde el padre. ¿Cómo me van a hablar de 2050 si, por ejemplo, la deuda externa de España -hoy- es del 125% del PIB, aproximadamente, y está lejos de cumplirse el Horizonte 2030? La segunda cuestión es que un plan Horizonte 2050 lo deben presentar conjuntamente PSOE, PP, PNV y ERC, al menos. Sobre todo PSOE y PP, por una razón muy sencilla: en 2050 tendremos una sociedad capitalista tecnológica, la izquierda marxista y el socialismo y la socialdemocracia seguirán en su proceso de decadencia.

Los otros números tienen una relación más directa con la muerte porque 2030 y 2050 son una muestra de la muerte de las visiones reales. Hay quienes directa o indirectamente han matado a toda esa gente: en Israel, en Palestina, en Estados Unidos, en Marruecos. Un rey abre una frontera engañando a sus súbditos y ahora no deja regresar fácilmente a quienes lo desean. Por una persona del Polisario que está siendo atendida en un hospital de Logroño sacrifica a un buen número de sus vasallos a los que trata como eso, como simples esclavos de sus caprichos. Y ese rey supongo que se va a dormir a pierna suelta.

Los adefesios que han matado a palestinos e israelíes dicen ahora que la paz está más cerca, como afirman siempre que ocurre algo parecido. Los encargados de estudiar más a fondo la violencia del género masculino contra las mujeres -y sus hijos- con el fin de basarse en la parte invisible del iceberg para aminorar la tragedia, se limitan a rasgarse de nuevo las vestiduras: condenas en los medios, minutos de silencio y los aplausitos de rigor.

Ninguno de los muertos verá esa supuesta paz y esas supuestas medidas para que no maten a las mujeres. Hoy fueron esos muertos, mañana podemos ser nosotros mismos. La Historia lleva siempre la sangre y la muerte en las palmas de sus manos.